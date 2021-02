El Presidente bajó a varios dirigentes por el Vacunatorio Vip

El presidente Alberto Fernández comenzó a hacer cirugía mayor por el escándalo de los "elegidos" para ser vacunados en una escala de preferencias.

El presidente le pidió la renuncia al ministro de Salud Ginés González García luego de que trascendiera que el periodista, muy cercano al pensamiento del gobierno, Horacio Verbitsky y otras personas, recibieron la vacuna por el simple hecho de tener buena relación con algún integrante del gabinete.

Ahora resolvió bajar del avión que lo llevará a Méjico al diputado Eduardo Valdés y al senador Jorge Taiana por participar del escándalo del "vacunagate". Ambos dirigentes iban a compartir la gira junto al Presidente. Luego de enterarse que se vacunaron el último jueves, los excluyó

Verbitsky declaró que recibió la Sputnik V tras un llamado al ministro de Salud, Ginés González García y la bomba cayó en el medio de la Casa Rosada y repartió esquirlas para todos los sectores del Gobierno. En la tarde de hoy el Presidente le pidió la renuncia a su ministro de Salud y, además, decidió de bajar de la comitiva que viaja a México a dos dirigentes cercanos: Eduardo Valdés y Jorge Taiana. Ambos se vacunaron el último jueves sin turnos previos.

Tras la difusión de la existencia del “Vacunatorio VIP” en el Ministerio de Salud, trascendió que el diputado nacional Eduardo Valdés, parte de la mesa chica de Alberto Fernández, y el senador Jorge Taiana, compañero de boleta de Cristina Kirchner en las elecciones legislativas de 2017, también fueron inoculados.

Valdés como Taiana iban a acompañarán al Presidente este fin de semana a Méjico, uno de los países con mayor cantidad de casos en Latinoamérica:

Valdés declaró " en la lista de viajeros estábamos Taiana y yo y por protocolo me pidieron que me vacunara. Nos citaron a un vacunatorio en el Hospital Posadas, después nos pidieron que fuéramos al Ministerio de Salud, fui, me vacuné, había cuatro enfermeros, no era nada ilegal”.

En la provincia de Buenos Aires comenzó esta semana la vacunación de los mayores de 70 y en la Ciudad se empezará a inmunizar a ese grupo poblacional a partir de la próxima semana. En ambos distritos, el adulto mayor debe anotarse en una lista y esperar a que le asignen un turno para recibir la vacuna contra el coronavirus.

Fuente: Infobae