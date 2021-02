Adelantaron para este lunes la segunda reunión Paritaria Docente

Desde el Ministerio de Hacienda provincial informaron que se adelantó para este lunes la segunda reunión de Paritarias Docentes que estaba prevista para el día martes. El encuentro comenzará a partir de las 10 de la mañana.

A media mañana de este lunes se llevará a cabo el segundo encuentro tras el cuarto intermedio al que llegaron el pasado día jueves. Según informaron altas fuentes, la reunión se adelantó un día antes por razones de agenda de la ministra Marisa López.

Cabe destacar que los titulares de los gremios docentes habían adelantado el pasado jueves que buscarán llegar a un acuerdo respecto al porcentaje de incremento salarial. En ese sentido, el titular de UDAP, Luis Lucero manifestó que deberán “acordar un salario que el 31 de diciembre siga por encima de la inflación”.

Esta reunión será el segundo encuentro, y tal como venían adelantando Lucero en las semanas previas, el titular de UDAP no expresó un porcentaje de base para no crear falsas expectativas debido a que todos los docentes no cuentan con el mismo piso y años de antigüedad. De igual manera, el gremialista aseguró el pasado jueves que llegaban al encuentro para poder “recuperar los puntos que perdieron el año pasado".