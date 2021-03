Chanampa: 'Me gustaría ser candidato a intendente de Chimbas en 2023'

El diputado bloquista, Andrés Chananmpa, aseguró en Canal 13 que le gustaría ser candidato a intendente de Chimbas en 2023. 'Yo elegí esta vocación que es la política para formarme día a día y así lo estoy haciendo, milito hace 23 años, vivo en Chimbas y todos los días transcurro el departamento, por supuesto que me encantaría ser candidato', declaró.

En este sentido, destacó que no cree que haya un dirigente territorial que no le gustaría conducir donde vive. 'No entro en el casete del 'vamos a ver', claro que me gustaría serlo, pero tengo que ver cómo es el contexto, qué va a hacer mi partido bloquista, si la gente lo va a aceptar y fundamentalmente Dios', agregó Chanampa en Banda Ancha.

Asimismo, detalló que le gustaría que, no solo en Chimbas sino, en todos los departamentos el Bloquismo tenga sus candidatos. 'Si me toca a mí en Chimbas bienvenido sea y si no habrá otro hombre o mujer que puedan participar. Todo depende del proyecto en el que estemos', dijo y agregó que Graciela Caselles se autoexcluyó de la conducción.

'La hemos convocado, hemos tenido una reunión. Ella no es parte de la conducción lamentablemente pero todo es factible en la medida que nosotros vayamos posicionando candidatos y candidatas. Podemos llegar a competir dentro de un frente o concordar en alguna lista, esta discusión se viene dando hace mucho tiempo, no es ir para atrás', expresó.

Por último, manifestó que a esto Caselles debería haberlo planteado cuando era candidata. 'Ya es tarde, hay que mirar para adelante, seguir construyendo y debemos tener protagonismos en los 19 departamentos. El objetivo, más allá de la elección intermedia (Legislativas 2021) que es importante, es focalizarnos en el 2023', concluyó.