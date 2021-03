'¿Por qué no pensar en un bloquista como compañero de fórmula de Uñac en 2023?'. Así se expresó el diputado Andrés Chanampa en Canal 13 al ser consultado sobre el futuro del partido de la estrella en las próximas elecciones generales. 'Creo que hay que ver qué pasa dentro del partido de Uñac, ahí no me voy a meter. A mí me gustaría tener un candidato bloquista', sostuvo.

Chanampa remarcó que la candiatura de un bloquista debería ser a gobernador o vice, compartiendo fórmula con Uñac u otro candidato del Justicialismo. 'El bloquismo se caracteriza por tener grandes cuerpos técnicos pero también grandes intendentes y gobernadores, entonces creo que el sueño de todo bloquista es ser gobernador', se explayó el diputado provincial.

Por otro lado, se refirió a las críticas de la oposición al oficialismo, principalmente hacia el presidente Alberto Fernández. 'Lo digo con todo respeto, no he visto ninguna propuesta concreta de la oposición. Escucho a algunos referentes hablar del discurso del presidente y lo único que decían es de lo que no había hablado pero no proponían nada para ese tema', detalló.

Asimismo, destacó que un representante de la oposición dijo que Fernández no habló de las vacunas siendo que uno de los gobernadores que salió a admitir que hubo vacunación vip fue el de Jujuy, Gerardo Morales, que es opositor. 'Son un montón de cosas que se escuchan pero no veo propuestas. Ningún sanjuanino va discutir que en San Juan hay un gran trabajo', se explayó.

Por último, consideró que la crisis económica en gran parte es producto de una cuestión mundial, que es la pandemia. 'Ha descolocado a todo el mundo. Hay grandes economías mundiales como Inglaterra y Alemania que están temblando. En Brasil, Bolsonaro dijo que no pueden sostener el país, pese a que son una economía fuerte. Argentina y San Juan no son una isla', finalizó.