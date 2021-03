Según el presidente de la UCR San Juan, "Macri no puede ser candidato"

El presidente de la UCR San Juan, Antonio Falcón, dialogó con Canal 13 sobre la situación actual del partido con las PASO. "La UCR tiene candidatos propios. Personalmente podría aparecer en una de las listas pero también hay otros dirigentes que tienen merecimiento suficiente e índice de conocimiento en la sociedad". En este sentido, Falcón puntualizó que las elecciones pasadas les permitieron ganar 4 concejales en la provincia, de las cuales 3 son mujeres.

"Hemos podido formalizar todo lo que tiene que ver con la convención partidaria. Hemos tratado de producir todas las reuniones dentro de esta nueva normalidad", adelantó el presidente. Además se mostró contento con las reuniones del partido ya que "hemos tomado mucha gente joven, nos da idea de futuro y es muy importante eso".

Por otro lado, Falcón explicó que Macri no puede ser candidato porque "si bien la situación con él era muchísimo mejor que ahora, tampoco era una virtuosa. El gradualismo que aplicó en su momento no sirvió, ni tampoco sirvió el justicialismo light". Asimismo, el presidente manifestó que "Argentina se consume un 10% en planes de PBI. Es imposible de esperar un crecimiento si no pensamos en hablar del déficit. Tenemos caída de los bonos y crece el Riesgo País".