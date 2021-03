Uñac y la segunda ola de Covid 19: "Estamos preocupados y ocupados"

El gobernador Sergio Uñac se refirió al mensaje del presidente Alberto Fernández en el que pidió extremar los cuidados y evitar viajes al exterior ante una posible segunda ola de coronavirus. Ante ello, señaló que “estamos preocupados, pero fundamentalmente ocupados en tomar las mejores decisiones”.

El mandatario sanjuanino dejó varias definiciones durante la rueda de prensa que dio en el marco de su visita al estadio que construye UPCN. Por un lado, adhirió al planteo presidencial de ser prudentes para evitar alteraciones en el status sanitario de la provincia. “Lo que hemos conseguido en San Juan a un año de la pandemia es el equilibrio entre la salud y no descuidar la economía”, indicó. “Lo que queremos ahora es ir mirando el minuto a minuto cual es el desarrollo y cuáles son las últimas noticias de la pandemia en Sudamérica”, agregó.

En este sentido comparó la situación de países como Chile y Brasil con Argentina. “Si bien Chile ha avanzado en la vacunación ha retrocedido de fases en algunas localidades. También lo mismo en Brasil donde el presidente (Jair Bolsonaro) tiene una visión particular de la pandemia. Lo que no quita es que esta visión pueda mitigar los efectos de la pandemia”, dijo Uñac.

Por otro lado, se refirió al tema de las PASO. Cabe recordar que el sanjuanino fue el impulsor de la idea de suspender las elecciones primarias ante el peligro de una segunda ola de Covid 19 Sin embargo, la justicia electoral ya publicó el calendario y las PASO se l levarán a cabo en agosto tal como estaba previsto.

“La suspensión de las PASO eran oportunas. En diciembre dije que lo que pasaba en Europa podía pasar en Latinoamérica y está pasando. De una manera casi inentendible hay una convocatoria a generar mayores cuidados, restricciones de viajes al exterior y al mismo tiempo se establece el calendario electoral con una doble votación donde vamos a tener que salir a hacer campaña”, analizó el Gobernador.

Sin embargo, señaló que no sería prudente con tan poco tiempo de anticipación “cambiar las reglas de juego” y suspender las elecciones. “No era una situación tan difícil de entender, pero vemos que no se ha tomado nota de la situación. En diciembre dije que había que cambiar las PASO. Pero, ahora no sería razonable”, afirmó.

Por último, descartó que San Juan vaya a tomar nuevas medidas o restricciones en lo inmediato. No obstante, aseguró que la Provincia está atenta a cómo avanza la situación. “La mejor definición es que vamos a seguir como veníamos, con el equilibrio en no descuidar la salud ni la economía”, cerró.