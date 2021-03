Orrego: 'Vi una total ausencia de un plan económico en el mensaje del presidente'

El diputado nacional sanjuanino de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, expresó en Canal 13 que vio una total ausencia de un plan económico en el mensaje del presidente Alberto Fernández en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. 'Los argentinos tienen puesta la mirada en la salud y la economía y no vi que el presidente diga cómo vamos a combatir la inflación que es el gran problema de los argentinos', afirmó.

En este sentido, aseguró que Fernández se quedó hablando del pasado siendo que hay una gran incertidumbre sobre el futuro. 'En el caso de las vacunas vip no fue solo el ministro Ginés González García sino una lista enorme de funcionarios y militantes. Ginés pagó, se hizo cargo y el presidente tomó la decisión de apartarlo pero apareció una lista de personas que se vacunaron, muchos de ellos personas jóvenes', agregó Orrego.

En tanto, manifestó que el presidente sigue insistiendo con la reforma judicial que no tiene nada que ver con la división de poderes. 'Son pocos los que llegan a la Justicia. No nos hace bien que siempre estén mirando por el espejo retrovisor y no hacia el futuro. Está tomando más deuda este gobierno que el gobierno anterior. Lo que está bueno es el Consejo Económico y Social pero depende de cómo lo plantee', destacó.

En cuanto a esto, consideró que si solo se van a sentar en la mesa los que piensan igual que Fernández no va a servir. 'La inversión en economía del conocimiento también me parece muy bueno. Pero el año pasado cuando arrancó el aislamiento se sentaba con todos y ayer solo le habló a una porción de los argentinos. La grieta no le sirve a nadie, o mejor dicho le sirve a algunos no más. A mí la grieta me cansó, me asqueó', remarcó.

Por último, sostuvo que necesitamos una mirada positiva para sacar al país adelante porque si todos nos quedamos mirando la grieta se nos pasa el tiempo. 'Nos vamos a ir sin poder hacer algo positivo. La marcha del sábado fue argentinos peleando contra argentinos, no nos sirve. Hay que poner puntos en común, sentarnos todos en la misma mesa, y resolver los problemas de la gente, la inflación, el laburo, la producción', concluyó.