Estela de Carlotto y una dura acusación contra Macri en el 24 de marzo

En el Día de la Memoria, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, apuntó contra el Gobierno de Mauricio Macri de intentar hacer olvidar lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar de la Argentina. Asimismo, destacó la fuerza de los organismos de Derechos Humanos durante su gestión.

"El Gobierno anterior, el de Macri, propuso olvidar. Decía que esto es pasado, y proponía que miráramos adelante como si nada. Hasta habló del curro de los Derechos Humanos", manifestó Carlotto en declaraciones radiales.

A su vez, confesó que le "cuesta" nombrar al exmandatario porque "es tan falaz y tan indigno, porque sigue teniendo los mismos criterios mentirosos pensando que somos tontos, con ese libro que ha escrito ahora".

"Él nos lastimó, pero no nos rendimos; nos siguió, nos hizo todo lo que pudo, pero no nos hizo bajar los brazos", expresó. A lo que agregó: "Por eso llamamos a no olvidar y la resistencia la vamos a tener siempre, mientras tengamos vida, porque esto no debe olvidarse para que no se repita”.