Impuesto a las Ganancias: en una larga sesión, diputados dio media sanción

Este domingo a las 7:48 horas la Cámara de Diputados dio media sanción a la modificación del Impuesto a las Ganancias. Finalmente, el proyecto presentado por el oficialismo que eleva el mínimo no imponible a 150 mil pesos fue votado y aprobado por los 241 legisladores. Por unanimidad.

La sesión empezó el sábado y se extendió por toda la madrugada hasta la mañana, cuando los diputados votaron. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa había declarado minutos antes del comienzo de la atípica sesión, que: ‘aunque tengamos que sesionar hasta la madrugada, vamos a darle media sanción a Ganancias’.

Ahora será el turno de la Cámara de Senadores, el cual deberá tratar el proyecto que beneficiará a más de un millón de personas. El proyecto, del cual Massa fue originalmente autor, dispone un aumento de la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores y trabajadoras que cobren hasta 150 mil pesos brutos.

"Estamos llevándolo a un piso histórico, el mínimo no imponible va a volver a ser un impuesto a los altos salarios", destacó Massa, y explicó que la medida beneficiaría a un total de 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedará exento el 93 por ciento de los asalariados.

La vigencia del proyecto será retroactiva al 1 de enero del 2021 (por lo que el gobierno contemplará devolver los descuentos a lo largo del mes de abril) y se establece, además, que los trabajadores que perciben entre 150 y 173 mil pesos tendrán una deducción especial para que no terminen cobrando más dinero aquellos que están eximidos de pagar Ganancias. A su vez, Massa adelantó que se sumarán algunas modificaciones solicitadas por la oposición, como la incorporación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a los trabajadores exceptuados del impuesto.

Con la realización de esta sesión en la Cámara de Diputados un sábado y domingo, se dio un hecho que no ocurría desde el 5 de enero del 2002. En aquella oportunidad, los legisladores nacionales aprobaron parcialmente la derogación de la Ley de Convertibilidad.

Cabe destacar que , la Cámara de Diputados dio también media sanción otros tres proyectos: la modificación del régimen de Monotributo, la reforma de la Ley de Dopaje y una iniciativa que busca establecer la enseñanza ambiental en los colegios de todo el país.