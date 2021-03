Allende destacó la decisión del Gobierno sobre la exención de ganancias

En la mañana de este martes el diputado Walberto Allende resaltó la decisión que tomó el Gobierno Nacional para discutir la exención de ganancias a casa 1,3 millón de beneficiarios en todo el país. “Este tema que se había prometido en muchas oportunidades. Aparte había un universo importante del país que estaba tributando este impuesto y lo venía solicitando desde hace tiempo”, manifestó.

Sobre esto, el legislador nacional dijo que es muy importante no considerar al salario como ganancia. En ese sentido explicó cómo se terminó de ‘cocinar’ la media sanción que se obtuvo días atrás en la Cámara de Diputados.

“Luego de que el presidente de la Cámara Sergio Massa presentó el proyecto, hubo consenso con los distintos sectores para mejorar algunos puntos y así poder ampliar los beneficios en aquellos sectores a los que es justo excluirlos de este impuesto”, agregó.

En ese sentido, el diputado aseguró que se logró un amplio consenso con los sindicatos, cámaras empresarias y otros bloques de diputados. “Fue importante mostrar amplitud en un tema que era necesario la participación de todos. No es un proyecto que vaya a cambiar y modificar todo, pero me parece que va a indicar un camino de trabajar para mejorar las condiciones de vida”, amplió.

Acto seguido destacó la cantidad de trabajadores que van a verse beneficiados, ya que son 1,3 millones de personas en relación de dependencia y jubilados. “El frente de Todos se hizo cargo de cumplir con una promesa que había hecho Juntos por el Cambio y que no lo hizo cuando fueron Gobierno, ya que fue más la gente que empezó a pagar ganancias”, afirmó con contundencia.

Además, el ex ministro de Desarrollo Humano dijo que aún no habló con el gobernador Sergio Uñac para conocer si va a ser tenido en cuenta para extender el mandato después del 10 de diciembre. “No he tenido la oportunidad de hablar con el Gobernador sobre las elecciones pero me parece interesante lo que se está hablando de competir con varias listas. Habrá que ver como se concreta, yo no tengo definido todavía nada, no he hablado con el gobernador, no sé qué querrá para mi después del 10 de diciembre”, añadió.

Por último dijo que el encargado de tomar este tipo de decisiones será Uñac. Al mismo tiempo expresó que le “parece interesante que haya alguna otra alternativa dentro del frente pero hay que ver como se termina de concretar. Nadie arma algo solo para participar, sino para ganar, pero me parece muy interesante esta iniciativa”