La Cruzada Renovadora salió a buscar la unidad de la oposición

Este martes, la Cruzada Renovadora y otros partidos como el GEN y ADN, salieron a buscar la unidad de la oposición de cara las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año. Será la antesala de las Legislativas del próximo 24 de octubre en las que San Juan renovará 3 bancas en la Cámara baja del Congreso.

Uno de los referentes de este espacio es Alfredo Avelín Nolléns, presidente de la Cruzada Renovadora. En dialogo con Canal 13, apuntó al armado de un gran frente que pueda disputarle al oficialismo esos lugares en Diputados. “Creemos que hace falta una amplia convocatoria de todos los sectores de la oposición. Creemos necesario que los sanjuaninos necesitan un cambio profundo de raíz y que es posible cambiar leyes que están destruyendo el destino del país”, sostuvo el dirigente.

“Esta es una elección nacional, para diputados nacionales. Los diputados nacionales sirven para hacer leyes. Peo, en muchos casos perjudican a la gente o no e interpretan el verdadero valor que debe tener su representación. Es necesario que vayan legisladores que se impongan en el Congreso para decir basta a estos atropellos”, comentó.

“Hay inflación, recesión, desocupación, gente durmiendo en la calle. Niños que no están educados, estamos volviendo a la prehistoria, tenemos un país rico, y tenemos pobreza y desnutrición y esto no lo podemos permitir”, agregó.

“Creemos que es necesario convocar a todos. Invitamos a Orrego, al radicalismo, a todos los sectores que hoy están en la oposición. La intención es hacer un gran frente y que la gente pueda optar entre este gobierno actual y este esbozo de libertad que estamos brindando a los partidos políticos. La intención es no dividirnos, nuestra competencia lo que quiere es que nos dividamos. No me interesan los nombres, me interesan las estructuras partidarias y que estén interesados en un gran frente. También hay varios autoconvocados que son invitados”, analizó Avelín.

El dirigente reconoció que anteriormente la Cruzada Renovadora estuvo dispuesta a participar con lista propia en las elecciones. “Entendíamos que no había esbozos de otros sectores que quisieran trabajar en conjunto. Después descubrimos que había posibilidades y empezamos a trabajar con los otros partidos. Hoy vemos que si es posible y acá convocamos a hacer un gran frente con otros sectores”.

Para Avelín, la principal estrategia es unir la oposición y si es posible llevar una lista unificada. Sin embargo, aclaró que todos los sectores tienen derecho a tener sus propias listas.

En cuanto a quien encabezará este sector de la oposición se mostró cauto. “Primero hay que armar el frente y después vemos los candidatos. Mi partido tiene 60 años, hemos ganado y perdido elecciones. Hemos tenido muchos votos y pocos votos. Y nos damos cuenta que los votos son prestados y se adquieren en cada elección. Lo importante en los acuerdos políticos es que haya respeto y lealtades. Así llegaremos a buen puerto”.