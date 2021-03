Lanzaron un nuevo espacio opositor y esperan la convocatoria de Orrego

Algunos integrantes de la oposición en la provincia de San Juan aseguran no sentirse representados con la conducción actual del PRO. Debido a esto decidieron crear un nuevo espacio político, mediante el cual se busca convocar a todo los opositores que quieran participar. Si bien se espera por la convocatoria de Orrego, se mencionó que si no llega a darse llegarán a las PASO de ser necesario.

Fernando Patinella, dirigente del PRO, se refirió a esta nueva creación. El entrevistado mencionó que la razón principal es que la ciudadanía y el votante actualmente reclama que se unifique la oposición en San Juan. Su deseo es que se pueda crear una sola propuesta que represente realmente al sector.

"Nosotros lo definimos como un espacio. Es un lugar abierto y no pretendemos presentarlo como una estructura cerrada, es un llamado a que comencemos a hablar e integrar a la oposición. Esto no significa que queramos confrontar a otro espacio. Queremos un acuerdo tanto con Orrego como con los demás partidos como por ejemplo Dignidad Ciudadana", aclaró.

Siguiendo en la misma línea Patinella afirmó que esta unión no ha sido posible hasta el momento, ya que hay una gran falta de dialogo. Aseguró que falta un acercamiento entre las diferentes partes, para crear una suerte de "puente" y lograr presentarse como un solo frente unificado hacia el oficialismo gobernante hoy.

Acerca de esta decisión el dirigente reveló que están avalados desde el PRO nacional. Esto se debe a que buscan un crecimiento del partido. Si bien se les pidió que agotaran todas las instancias de conciliación para llegar a un acuerdo, se los apoyará si se necesita llegar a unas PASO.

"El PRO nacional esta avalando el crecimiento del partido, no esta sometido a ninguna individualidad. Si no hay un acuerdo y conciliación entre los candidatos están las PASO. Esto no implica plantear una ruptura sino que se agoten las instancias de conciliación que sería el ideal y si no sucede que se vayan a las PASO que es un ámbito legal. Eso esta planteado a nivel nacional y se va a replicar en todo el país", sentenció.