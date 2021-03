Adámoli: 'Me pidieron que sea candidata a diputada nacional'

Cuando Luis Rueda asumió como nuevo presidente del Partido Bloquista, a su vez lo hizo como vicepresidenta Laura Adámoli. La sanjuanina se mostró muy feliz de poseer este cargo y se siente muy comprometida sobre todo a sumar más mujeres al Bloquismo. Sin embargo la autoridad mencionó que se le presentó la posibilidad de postularse para ser diputada nacional.

Laura Adámoli, actual vicepresidenta del Bloquismo, se refirió a la posibilidad de ser candidata a diputada nacional. La entrevistada reveló que efectivamente se le presentó esta importante oportunidad, pero aseguró que ese no es su objetivo principal. Dejó en claro que su finalidad es acompañar a Rueda en todo momento.

"Si, me han pedido que sea candidata a diputada nacional, pero no es mi objetivo. Mi objetivo fue desde el inicio acompañar a Luis en la vicepresidencia más allá de lo que pueda suceder en algún momento. No es que yo voy al partido para obtener un cargo. Yo tengo mi desarrollo laboral bien definido, me gusta mucho lo que hago. Si puedo ser útil, quien sabe, pero si me lo han pedido", expresó.

Siguiendo en la misma línea la bloquista reconoció que sería una desafío muy grande. Sin embargo destacó que tiene conocimiento de lo que representa tener un cargo de tal magnitud ya que, quien supo ser su esposo llegó a ocuparlo. No obstante dijo que para que tome una decisión como esa debe estar sumamente segura y convencida de ello.

"Vamos paso a paso, vamos primero por las internas, vamos a seguir convocando bloquistas. Lo que hay que hacer es que el que este como candidato o el que gane la interna hay que acompañarlo. Porque de nada sirve irse para otro lado si no te gusta el candidato. Mi mirada esta puesta en el 11 de abril, no hay que almorzarse la cena, vamos por las internas, ordenemos y fortalezcamos el partido y si dentro del frente tenemos un lugar o si podemos tener una lista propia es bienvenido", sentenció.