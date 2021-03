Fabián Martín: "No hay que unirse porque sí con toda la oposición"

En medio del armado de los frentes electorales de cara a las elecciones legislativas de octubre, el intendente de Rivadavia y referente opositor, Fabián Martín, se mostró distante sobre un posible acuerdo de toda la oposición.

“Como idea es alentadora, pero nosotros tenemos que ser coherentes. Nosotros pertenecemos a un frente con el que venimos trabajando hace muchos años, que no nos juntamos para una sola elección. Nuestro frente está integrado por el Radicalismo, el PRO, ACTUAR, Dignidad Ciudadana, el Bloquismo disiente y representamos al frente Juntos por el Cambio que en San Juan se llama Con Vos”, dijo.

Martin señaló que ve difícil poder llegar a un acuerdo con los nuevos frentes opositores que surgieron en los últimos días integrados por la Cruzada Renovadora, el GEN, ADN, autoconvocados o el PRO disidente.

“Ellos no tiene los mismos referentes nacionales. Nosotros tenemos a Rodríguez Larreta, Macri, Vidal, Cornejo, etc. Ellos no son los mismos que los nuestros. Esto de sumar por sumar, por una elección en particular no es lo que buscamos. Nosotros venimos con una construcción y tenemos que tener coherencia, hay que sumar trabajo día a día, hay que tener coherencia”, sostuvo.

“Podemos juntarnos a conversar, puede haber un acuerdo o no, pero lo veo difícil. En política no es imposible, pero lo veo difícil. Nosotros somos cautelosos y decimos estas cosas que nos distancian de ellos”, agregó.

Por otro lado, el referente se refirió a una posible interna dentro del Frente Con Vos y dijo que tienen varios planes.

“Tenemos un plan A, un B y un C. El primero es armar una lista de unidad con los 7 partidos y otros sectores que componen el frente. No es fácil pero lo bueno es que todos tiene la voluntad o al menos esa idea. El plan B es que no haya 7 listas, sino 2 o 3 porque tener muchas listas confunde al electorado, queremos que haya acuerdo entre los partidos. Y el plan C seria que haya una lista por cada partido”, comentó.

Sin embargo, el dirigente aseguró que trabajarán para llegar a un acuerdo por las primeras opciones.

En cuanto a nombres, Fabián Martin sostuvo que todavía es muy prematuro hablar de precandidatos para las elecciones primarias (PASO). Y dijo que lo principal en estos momentos es armar el frente y la propuesta electoral.