Fernanda Paredes, otra mujer del PJ que estará 'donde me necesiten'

La diputada provincial del PJ, Fernanda Paredes, contó en Canal 13 sus ganas de ser parte de la lista del partido en las Legislativas 2021 como candidata a diputada nacional, pero aclaró que 'donde me necesiten estaré'. 'Los que trabajamos en política siempre tenemos ganas de participar y si estuviera en esa lista, que la verdad que no me consta, seguramente sería con gran honor y orgullo', destacó.

En este sentido, recordó que participó en la lista de las elecciones 2017, lo cual 'viví con mucha alegría y responsabilidad'. Paredes admitió que tiene expectativa 'y si tuviera que estar porque la dirigencia de mi partido lo cree conveniente ahí estaré. Sino, voy a estar donde me necesiten y crean que por mis condiciones y cualidades pueda ser útil', detalló la actual diputada provincial.

Por otro lado, explicó que el presidente Alberto Fernández necesita un Congreso que lo acompañe para poder concretar los proyectos. 'Es lo que voy a pregonar desde el PJ, hay que acompañar al Frente de Todos. Voy a ser fiel a mis convicciones, creo en el presidente. A mí me gustó su discurso, yo lo veo sensato y como ciudadana creo que sí cumple con su palabra', expresó Fernanda Paredes en Canal 13.

Asimismo, manifestó que Fernández de alguna manera ha cumplido las cosas que ha prometido en campaña. 'Él siempre dijo que iba a empezar por los últimos y he visto acciones y decisiones que tienen que ver con eso. Asumió un 10 de diciembre y a los meses se presentó la pandemia. Es difícil gobernar en este contexto, más cuando existen operadores que instalan miedo en la sociedad', se explayó.

Finalmente, sostuvo que tenemos que ser comprometidos todos, haciendo el ejercicio de tratar de ponerse siempre en el lugar del otro. 'Si cada individuo se va a mirar solo a sí mismo va a ser difícil construir, tenemos que bajarnos de eso y tener una mirada más amplia. El gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo, el paquete de leyes que va a mandar van a venir a poner un poco de calma', concluyó.