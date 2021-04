Gramajo y su posible candidatura a diputado nacional: 'Si me lo pide Uñac, por supuesto'

Durante el mes de octubre de este 2021 se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la que se renovarán a 127 diputados en todo el país. Acerca de la posibilidad de encabezar una lista y ser candidato Fabián Gramajo, intendente de Chimbas, aseguró que si se lo pide Sergio Uñac no tendría problema.

El jefe comunal destacó durante su participación en Banda Ancha que algo que caracteriza al Partido Justicialista es su verticalismo. Esto quiere decir que si el gobernador de la provincia le pide que sea candidato él lo aceptaría sin discutir. Sin embargo también recalcó que muchos dirigentes dentro del frente Todos podrían ocupar ese lugar.

"Si Uñac me lo pide, por supuesto. No se discute, el verticalismo es absoluto. Es lo mismo que yo haría en el departamento de Chimbas si le pido a quien sea que esté al frente de lo que pueda venir. Tiene que ver con la conducción lineal que tiene el PJ. Hay muchísimos dirigentes dentro del frente Todos, teniendo en cuenta que la columna vertebral es el partido Justicialista", expresó.

Siguiendo en la misma línea reveló que la semana pasada estuvo reunido con el jefe de estado provincial. Durante este encuentro no sólo abordaron de este tema si no de economía, la situación del país, de la provincia, etc. No obstante aseguró que deberían charlar entre todos los compañeros del frente.

"Hay que charlar, tenemos que estar unidos porque nos hace más fuertes, sin importar quien sea el candidato o la candidata. Se habla de un proyecto político porque si termina siendo una sola persona se cansa.", sentenció.