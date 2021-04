Benavente: 'Hay una vocación de ciertos sectores políticos por caotizar'

“Hay gente a la que le encanta revolver las cosas, hay una vocación de ciertos sectores políticos por caotizar', con estas palabras Marita Benavente inició su entrevista en la visita de esta mañana por el programa Banda Ancha. En ese sentido destacó que por momentos se vive una situación desquiciante.

La Viceministra de Ciencia aseguró que se nota mucho cuando hay una vocación de algunos sectores políticos que buscan dividir constantemente y eso no ayuda a sobrellevar un tiempo pandémico. “Esta semana ha sido por momentos desquiciante en los mensajes y en la política. Porque se busca trasladar a la provincia problemáticas que se están viviendo en otros distritos”, agregó.

Sobre esto último dijo que no es bueno para la provincia y para el país que se busque esta actitud. “Nosotros estamos en una escala humana que todos los días la montaña nos pone en su lugar, tenemos vínculos, espacios familiares y tradiciones que nos permiten contenernos y eso en Buenos Aires no existe. No es lo mismo vivir la pandemia acá en San Juan que en Buenos Aires donde la gente vive más irritada”, aseveró.

Por este último comentó que quizás muchas situaciones que se viven en Buenos Aires se agrandan tanto y forman parte de “un caldo de cultivos para políticas ‘diábolos’. Hay una tensión humana en las palabras símbolos y diábolo, es decir entre lo que se puede agrupar y lo que es fragmentado. Eso es lo que está pasando en la política”, explicó.

Asimismo dijo que al día de hoy el país está parado sobre “una barra de hielo caotizante” que tiene una cultura de no obedecer y no respetar el orden. En ese marco, la funcionaria manifestó que “los discursos del orden y responsabilidad son muy necesarios, el presidente ha querido poner por arriba de todo la política pública de Salud”.

Por otro lado, Benavente fue consultada por las PASO 2021 en lo que afirmó que por el momento observa que en este momento la comunidad política se enfrenta a una situación donde la agenda ciudadana está muy distante de la agenda política. “Algunas de las preguntas que nos hacemos es como vamos a hacer una campaña en pandemia sin poner en riesgo a la comunidad a la que debemos defender. Creo que vamos a tener PASO y esto es irreversible”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de integrar alguna lista del Frente de Todos, la Viceministra de Ciencia dijo que no se ve de precandidata pero si debe ayudar, estará disponible para ayudar, "a veces te la tenes que creer y yo no me veo ahí. Eso lo tiene que definir el conductor, me pareció muy inteligente lo planteado por el gobernador de presentar varias listas. Soy una persona muy enfocada y apasionada en la gestión y estoy convencida de que formo parte del mejor proyecto que puede gobernar la argentina, aunque tengamos nuestros matices”, concluyó.