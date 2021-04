Sergio Miodowsky: 'Quiero ser candidato a intendente de Rivadavia'

Este lunes, el diputado de Producción y Trabajo, Sergio Miodowsky, paso por Banda Ancha y aseguró que en algún momento le gustaría ser intendente de Rivadavia. El legislador en todo ese tramo de la entrevista señaló que vienen él y otros dirigentes más forjándose para hacerse cargo del departamento en algún momento. En este sentido, destacó la figura del actual Jefe Comunal, Fabián Martin como formador, quien los está preparando par a el futuro.

‘lo que tiene Fabian que, en el municipio, es que logro formar un gran equipo. Hay muchos que tienen vocación de servicio para solucionarle a la gente los problemas cotidianos’ afirmó el diputado del actual intendente hasta el 2023. Seguidamente Miodowsky manifestó tener suerte de que de la generosidad que tiene el Jefe Comunal con los diputados que representan al departamento.

Actualmente, en paralelo con su labor legislativa, Miodowsky se encentra trabajando en Rivadavia en la Comuna Sur. Además, hace poco fue nombrado como supervisor de comuna junto a la diputada Picó.

‘Es como una escuelita de intendentes’, le comentó Daniel tejada el conductor. El diputado dijo: ‘puede ser nos estamos preparando, todo el equipo, lo importante es que el proyecto trascienda a la persona, y tener muchos para un cargo’. Luego aseguró que es él cargo quien elige a las personas y no la persona l cargo’.

Después de tratar de obviar una respuesta, el conductor de Banda Ancha ‘lo apuró’ para que se definiera claramente, y Miodowsky señaló que primero se necesitan ganas, y acto seguido lo confirmó: ‘Por supuesto que sí, me encantaría ser intendente de Rivadavia en algún momento, y para eso me he venido preparando’. De todos modos, aclaró nuevamente, que ‘el que este más preparado será el elegido para comandar al departamento por cuatros años.

Nuevamente, en este tramo de la entrevista, el legislador volvió a insistir en la figura de Martín como ‘un gran preparador que trabaja para que todos tengamos posibilidades.

Refiriéndose a las elecciones legislativas de este 2021, Miodowsky expresó que: ‘No hay que cerrarle la puerta a nadie, pero hay que tener coincidencias.

Sobre la medida tomada por el Gobierno Nacional, de cerrar hasta el 30 de abril las escuelas del AMBA, el diputado aseguró que en esta segunda ola contagios lo más peligroso son las aulas cerradas. ‘El aula que es más peligrosa es el aula que está cerrada, coincido en que es importante la presencialidad, cumpliendo con los protocolos, pero presencialmente’, cerró.