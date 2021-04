Dignidad Ciudadana a un paso de unirse al frente de Juntos por el Cambio

Este miércoles, el dirigente político de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández pasó por Banda Ancha y confirmó que el partido está a un paso de unirse al frente de Juntos por el Cambio. El industrial incluso señaló que por las ideas políticas compartidas la idea es ampliar el espacio para proyectarse para el 2023.

Fernández contó que estuvieron charlando con Alberto ‘Lito’ Sánchez sobre la opción de sumarse al amplio frente opositor y coincidieron en dar el sí. El primer referente del partido, había señalado el 5 de abril también en Banda Ancha que era imposible que se aliaran con todo el arco opositor, debido a diferencias ideológicas, pero no le bajo el pulgar a Juntos por el Cambio.

Por otro lado, consultado sobre cómo se están manejando en el sector industrial con los protocolos en relación a la suba de contagios, el dirigente político indicó que hasta el momento solo tuvieron algunos casos aislados, por lo que la actividad sanjuanina está trabajando con normalidad. ‘La actividad industrial es de las actividades económicas más organizadas, lo que hace que los protocolos se cumplan porque estamos acostumbrados’, expresó.

Luego contó que gracias a los constantes controles que llevan las empresas, detectaron que los contagios de Covid 19, no se originan en el lugar de trabajo, sino más bien en el seno familiar o el ambiente social.

Acerca de la situación económica del sector, Fernández dijo que la malaria que sufre Argentina en el plano económico, no les permite tener previsibilidad. En este sentido, el industrial señaló que por lo general, no pueden generar planes a mediados y grande plazo. ‘Hace más de 8 años que no tenemos una macroeconomía ordenada. En la industria estamos en niveles equivalentes al del 2009, la actividad no tuvo crecimiento, a pesar de que la población crece, como el empleo formal registrado privado, el cual no crece’, manifestó.