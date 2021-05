Caselles busca reflotar una vieja corriente que esté dentro del Bloquismo

En la mañana de este viernes, la diputada nacional Graciela Caselles manifestó que hay un sector de militantes que quiere reeditar el movimiento político de Javier Caselles. En ese sentido aseguró que ella quiere aportar para que este forme parte "dentro del bloquismo".

Además, la referente política dijo que ella siente en sus venas el Bloquismo, ya que ha tenido que hacer muchas cosas para que el partido volviera a encausarse como una alternativa en San Juan para que represente un orgullo.

“Creo que quienes asumieron al frente del partido, se encuentran con una situación distinta a lo que me tocó enfrentar, ya que se encontraron con un partido fuerte, con una estructura consolidada con concejales e intendentes que sumó el Bloquismo durante mi conducción”, afirmó.

Al mismo tiempo comentó como surge esta posibilidad de reflotar el partido Javier Caselles, que según las palabras de la legisladora “aparece una historia mágica de afecto, de amor y una forma sensible de hacer política. En esa historia es mi hermano (Javier Caselles), es difícil que yo me niegue ante una consulta o una apreciación de lo que siento ante un grupo de personas que quieren llevar el nombre de mi hermano. Pero siempre pienso en fortalecer el Bloquismo”.

De manera que Caselles comentó que en el último tiempo le volvieron a plantear la posibilidad de armar este espacio al que ella considera que se debe sumar a la estructura partidaria del Bloquismo. “Yo creo que esto puede sumar. Esto no significa que se vaya a desconocer la conducción de Luis Rueda. Pero si llega a aparecer la conformación de un espacio político que forma parte de la democracia, creo que ni yo ni nadie lo puede impedir. Es parte de la democracia”, aseguró.

Asimismo manifestó que ella se encuentra a disposición del presidente actual del partido Bloquista, Luis Rueda. Volviendo al partido que está bautizado con el nombre de su hermano, Caselles afirmó que no le han pedido liderar el partido.

“He manifestado que no me corresponde pero es muy difícil decir que no vaya a ayudar porque está la historia de mi hermano de por medio. Mi mayor parte será intentar que este partido se integre dentro del partido Bloquista. Si yo veo que este partido se consolida por fuera, yo siempre voy a aportar y acompañar porque es la historia de mi hermano. Yo por lo general apoyo a todos los partidos políticos, yo no tengo pensado renunciar a mi afiliación al Bloquismo”, declaró.

Finalmente destacó que “hay que dejar conducir al actual presidente del partido Bloquista”. En ese sentido señaló que ha colaborado y va a seguir colaborando con el partido de la forma que considere Luis Rueda. “No quiero fortalecer la idea de que algunos plantean que se vayan todos de la política”, concluyó.