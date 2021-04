Este miércoles, el vicegobernador Roberto Gattoni pasó por ‘Es lo que hay’ y habló de la situación sanitaria de la provincia y como el gobierno, junto a los actores del Acuerdo San Juan enfrentarán la suba de contagios. Después del breve mensaje del gobernador Uñac y del anuncio de medidas nacionales para reducir los casos positivos, comunicadas por el presidente Alberto Fernández, la palabra del funcionario era más que importante, en la previa de una reunión que puede traer novedades sobre la lucha contra el Covid 19 en la provincia.

Consultado sobre la decisión del gobierno local de discutir con los actores sociales y económicos, los alcances de las medidas nacionales, Garttoni indicó que le parece coherente, puesto que el Acuerdo San Juan nació para en pandemia. A su vez, recordó que ‘la situación epidemiológica es delicada, distinta a la de hace un año’.

Refiriéndose a un posible escenario al que los sanjuaninos temen volver, el ex Ministro de Hacienda sentenció que ‘la Fase 1 paraliza la económica y no funciona, porque genera más problemas que soluciones’. En este sentido, amplió señalando que lo ideal es generar medidas que permitan mantener las actividades económicas activas. En este punto, también llamó a ser solidario con los demás sectores, independientemente de si afecta o no al propio.

Gattoni alertó que si bien la economía no puede parar, si la ola de contagios hace estragos en San Juan, la salud pública va a estar al límite, puesto que el personal sanitario es finito.

Acerca del grado de responsabilidad que tendrá el gobierno local en lo que se decida en la reunión del jueves con el Acuerdo San Juan, el Vicegobernador fue claro: ‘Las responsabilidades son siempre del gobierno’. Luego, agregó que ellos escucharán a todos los sectores y se decidirá.

Cuando fue consultado Gattoni sobre posibles restricciones que podrían salir de la reunión en el marco del Acuerdo San Juan, indicó que si bien aún no sabe si van a ver restricciones, la situación sanitaria actual hace pensar que quízas haya que reforzar controles. De todos, remarcó que todo es muy dinámico, en cuanto a la situación con los contagios.

En el plano político fue consultado sobre las PASO y la posibilidad de que desde el Frente de Todos se realice una apertura de listas. Acerca de eso, Gattoni indicó que ‘la apertura de lista no me parece mala idea, no me deja de entusiasmar’. Además, el Vicegobernador señaló que sin lugar a dudas en las PASO habrá una lista oficial.