Ruperto Godoy: "Hay matices en el Frente de Todos y son naturales"

Ruperto Godoy pasó este jueves por Banda Ancha y se refirió a varios temas de actualidad. De cara a las elecciones legislativas, el dirigente kirchnerista sostuvo que dentro del Frente de Todos “hay matices” y son naturales. “El Frente de Todos es un espacio consolidado y que tiene matices como tiene a nivel nacional. Habrá que ver la decisión del presidente del partido que tiene las herramientas y la información para definir la mejor estrategia para enfrentar la elección y ganarla”.

“Necesitamos ganar para que se consolide el proyecto que tiene que ver con un país que piensa en el crecimiento, en el fortalecimiento del mercado interno, en la reindustrialización del país y que piensa en una sociedad donde se distribuya mejor la riqueza”, agregó.

Sin embargo, aclaró que lo prioritario es la salud en el contexto de pandemia. “Hay que extremas los cuidados, evitar la circulación. Etc. Es un virus que agrede mucho y no solo las muertes que tenemos sino los contagios porque estamos viendo las consecuencias que tiene la gente. Hay que poner mucho énfasis en la salud y generar conciencia. Y como sigue funcionando la economía que genera los recursos. Me parece que después vendrá un tiempo para discutir la elección”, dijo.

En este sentido, valoró el acuerdo para postergar las PASO, pero a su vez criticó a la oposición. “Las PASO fue el único acuerdo con la oposición. No se ha logrado mas acuerdo. Tenemos una oposición autoritaria y antidemocrática que hoy está poniendo en evidencia que no respetan las leyes”, sostuvo.

También se refirió a la gente que esta “desencantada” del gobierno actual. “Si uno se retrotrae al inicio del Gobierno, había señales de cuál era el camino. Atender a los sectores más vulnerables y se garantizó con la Tarjeta Alimentar, los remedios gratis para los jubilados. El apoyo a Pymes, congelamiento, de alquileres tarifas y salir de una situación grave en la que estábamos. Estábamos en esa tarea y vino la pandemia”, analizó el ex diputado.

“Obviamente que se cerró todo, no se conocía como era esta pandemia. Hubo que hacer un aprendizaje que genero dificultades económicas. Hoy hay indicios que el país empieza a recuperarse con un crecimiento que será del 6% hace mucho que Argentina no crecía. Con tasas de interés normales, accesibles. Con apoyo del Estado a los sectores productivos. Este es el país que queremos ir transitado. Obvio que hay un electorado que nos votó porque quiere un país donde se viva mejor, que se pueda comer, recrear, con tranquilidad. Donde no estén pensando en las deudas. Es el país que quiere la gente y por eso nos votaron y hay que tomar decisiones”, dijo.

La crisis y la post pandemia

Por otro lado, Godoy, analizó el contexto económico en medio de la crisis por el coronavirus. “Es preocupante el momento que estamos atravesando, parecía impensable que pudiéramos estar en esta situación. Un país que venía de una situación compleja con inflación, que incrementó la pobreza, hemos llegado al 42% de familias bajo la línea de pobreza, el endeudamiento que tiene el país y el esfuerzo que hace el país y lo hizo ya con los acreedores extranjeros. Creo que fue un buen acuerdo postergado para cuatro años más el pago y el Presidente está trabajando para un acuerdo con el FMI que tiene próximos vencimientos. También con el Club de París por un vencimiento de 2.400 millones de pesos”, comentó.

Luego, Godoy, explicó las supuestas diferencias entre Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández por el pago de deudas extranjeras. “Cristina si quiere que se acuerde, pero lo que se está pensando es que el FMI va a distribuir los derechos de giro que son casi 650.000 millones de dólares a todos los países que son miembros. Y a la Argentina le corresponden cerca de 4.500 millones de dólares. La suma es casi la misma que se le debe al FMI y al Club de París. Lo que se está planteando es que ese recurso no se destine al pago con el Fondo, sino a sostener el tema sanitario y poder seguir equipando terapias, comprando insumos, vacunas y reactivar la economía. Se ha plantado desde el Senado con un proyecto de declaración que ha tenido dictamen favorable y va a ser tratado en estos días”, indicó.

Además, el dirigente kirchnerista analizó la crisis que atraviesa el país y señaló algunos puntos clave para el futuro. En este sentido, dijo que los servicios públicos y los alimentos son temas que hay que atender.

“Los servicios públicos vienen de un proceso durante el macrismo en el que aumentaron casi el 4500%. Esto generó extraordinarias ganancias a las prestadoras de los servicios. Ahora está la discusión de que el aumento de la tarifa para todo el año no supere el digito. Hoy creo que ha llegado a un consenso que la tarifa no supere el 9% en todo el año. Sino va a ser más complicado. Estas prestadoras de servicios aspiran los recursos y asfixian a las Pymes y familias.”, expresó.

“Por otro lado los alimentos. Con el macrismo se perdieron ingresos. Perdieron los trabajadores, los jubilados en un 10% o 15%. Los ingresos hoy están lejos del costo de vida y de la canasta familiar básica. Las consultoras dicen que para no ser pobre tenes que tener un salario por encima de los $50.000 y muchos están por debajo de ese salario. Esto tiene que ver también con los precios que tienen los commodities a nivel internacional. La soja, el trigo el maíz aumentan y eso genera dólares para la Argentina. Pero también implica que van a aumentar los alimentos para los animales y el precio del pan, por ejemplo”, manifestó.

Para Godoy, la clave para equilibrar estos desfasajes es “ver como desacoplamos los precios internacionales con los locales para que se garantice la mesa para los argentinos y no para el mundo”.

“Hay que pensar en herramientas. Los derechos de exportación, los cupos para exportación a los fines de garantizar los alimentos de manera accesible. Es un debate que hay que dar. Obviamente el que tiene ingresos se lo aspira totalmente en alimentos. Esto basta con ir al supermercado”, agregó.

Además, planteó que también hay una concentración de los formadores de precios que influyen en los precios. “Uno va al azúcar, la leche, la carne y son dos o tres empresas las que concentran la producción. Y la comercialización también está concentrada porque hay cinco o seis cadenas de supermercados que concentran la comercialización de los productos”, dijo.

El ex diputado, resumió que el alza de los commodities, por un lado, generan dólares que están acumulándose al Banco Central y por el otro, una concentración económica de grupos dominantes.

Godoy, manifestáis que San Juan no escapa a este contexto. “No está lejos ni el debate de país ni la nueva situación internacional. Hoy no podés hablar de política si no está claro el contexto internacional que es distinto y que se va modificando. Y también se ha modificado a partir de la elección de Joe Biden en Estados Unidos que está planteando un giro distinto al que traía con Trump y esto implica un reacomodamiento en la región. En Estados Unidos han dicho que las políticas neoliberales han fracasado con la teoría del derrame. El crecimiento tiene que ser de abajo para arriba y tiene que ver con políticas keynesianas que tiene que ver con el 1930 cuando Estados Unidos salió de la crisis con el Estado poniendo recursos para generar empleo y crecimiento”, analizó.

Luego, el dirigente sostuvo que la recuperación económica “es pensando que el gran esfuerzo lo tienen que poner los que se han enriquecido en las últimas décadas. Esto lo ha planteado Estados Unidos. Nosotros, ahora, uno de los ingresos más importantes que vamos a tener es el Aporte Solidario que se sancionó con ley y que va a generar un importante recurso que se va a destinar al sistema sanitario y que va a reactivar el crecimiento y la producción. Me parece que nosotros tenemos que tener claro el contexto internacional frente también a los nuevos roles que juegan China, Rusia y Estados Unidos. Hay un mundo diferente y esto hay que analizarlo en este contexto y no se puede disociar lo que pasa en la Nación de lo que pasa en San Juan”, finalizó.