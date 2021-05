Peñaloza lanzó un dardo para Aranda: 'No son tiempos para hablar de política'

A finales del mes de marzo Franco Aranda pasó por Banda Ancha para hacer un anuncio. El ex jefe comunal de Capital contó que Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, le pidió que relanzara el Frente Renovador en la provincia. Acerca de esto Florencia Peñaloza, diputada provincial, aseguró que "no son los tiempos para hablar de política".

Aranda señaló en ese momento que ya estaba en conversaciones con dirigentes de los distintos departamentos para presentar nuevamente este espacio massista. En relación a ello la legisladora reveló que no ha vuelto a tener contacto con él y que en su caso esta 100% comprometida con Sergio Uñac.

"Son decisiones políticas de cada uno, quizás es una idea que él tenga. La verdad que nosotros tenemos un compromiso absoluto con el gobernador de la provincia y con el proyecto político provincial. Yo fui una de las que creó el bloque de Todos por San Juan en la Cámara de Diputados, abriéndome quizá del Frente Renovador a fines de trabajar para los sanjuaninos con el gobernador. Creo que no son los tiempos para hablar de política", expresó.

Siguiendo en la misma línea la diputada destacó que este sería un buen momento para mostrar que la política tiene empatía. Afirmó que sensibilizarse con la realidad que vive el pueblo y sentarse entre todos para empezar a trabajar en conjunto para solucionar las complicaciones del 2020.

"Creo que hablar hoy de campañas, de partidos o de elecciones no le suma a la política. La política tiene su empatía con los momentos que vive el pueblo, me parece que no es momento de hablar de ninguna de esas cosas. Es momento de sentarse todos desde el lugar que ocupamos y empezar a generar un proyecto político que nos incluya a todos. Desde ese lado vamos a construir seguramente todos los éxitos y ningún fracaso", sentenció.