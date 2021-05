Fin del decreto: ¿qué pasará con las restricciones en San Juan?

Este sábado vence el decreto presidencial que estableció restricciones por zonas de emergencia en el país hasta el 21 de mayo. Es por ello que en San Juan preparan nuevas restricciones en busca de aplacar la suba de contagios.

El vicegobernador, Roberto Gattoni, adelantó en Banda Ancha por Canal 13 que el gobernador, Sergio Uñac, ya ha convocado a los integrantes del comité Covid 19 provincial y a los miembros del gabinete. “Estamos trabajando en posibles medidas que vamos a tomar. Van a significar alguna restricción mayor, pero tratando de afectar lo menos posibles los puestos de trabajo”, adelantó.

Ante la circulación de nuevas variantes de Covid 19 en la provincia, las autoridades buscan nuevas medidas que ayuden a controlar la suba masiva de casos. En las últimas horas, San Juan sumó 390 casos nuevos y 5 muertos. “Como siempre buscaremos este equilibrio entre el estatus sanitario y la actividad económica. Pero evidentemente hay nuevas variantes del virus más contagiosas y que obviamente han hecho repensar nuestra posición en cuanto a algunas medidas restrictivas”, agregó.

Las nuevas medidas para la provincia se terminarán de definir de acá al viernes y el sábado podría haber algunas definiciones y anuncios por parte del Poder Ejecutivo.

En este sentido, Gattoni evitó adelantar qué tipo de medidas se van a tomar. Sin embargo, aseguró que la provincia no volverá a Fase 1. “Nosotros no creemos que cerrar todo sea de utilidad, pero si vamos a tener que adecuarnos todos, la actividad pública, privada y actividades recreativas a esta nueva situación. La cantidad de contagios evoluciona muy rápidamente y hay que tomar recaudos para que no colapse la estructura sanitaria”, analizó.

El Vicegobernador, sostuvo que las reuniones familiares no significan una gran circulación de personas como sí lo son las reuniones sociales. Es por ello que podría haber novedades en cuanto a nuevas medidas y protocolos para estas actividades. Sin embargo, señaló que “no está todavía definido. No quiero adelantar algo para no generar falsas expectativas hasta que no estén claras las medidas”.

Por estas horas, en el Gobierno provincial esperan alguna convocatoria por parte del presidente Alberto Fernández para analizar las nuevas medidas. “La situación en el país en general es grave. Hay más de 30 mil casos y más de 700 muertos en las ultimas horas. Esto hace encender las alarmas. No solamente mirar que hace el Gobierno, sino de lo que hacemos todos como sociedad. La circulación del virus no se resuelve con una norma sino con la toma de conciencia que hay que hacer para evitar la circulación”, indicó el funcionario.

“Hoy el virus afecta a niños y adolescentes. El 70% de los contagiados tienen entre 20 y 45 años. No es un dato menor, mucho tiene que ver que los mayores de 60 años han sido vacunados y si se contagian es más leve. Pero el virus ha mutado y contagia a quienes no contagiaba antes. Había un sector de la sociedad que presumía que no le pasaba nada y ahora las secuelas son muy graves”, expresó Gattoni.