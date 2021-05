Día clave por Manantiales en la Legislatura

Este jueves la Cámara de Diputados tratará dos proyectos clave para el futuro de la estancia Manantiales en el departamento Calingasta. Se trata de la expropiación y creación de un área protegida en la zona para que sea administrada por la provincia.

Los proyectos fueron remitidos a la Legislatura por el Gobierno provincial en busca de preservar las actividades turísticas y productivas que se desarrollan en el lugar. Esto, en respuesta a un proyecto nacional que busca declarar la zona de Manantiales un área de Reserva Natural de la Defensa, a través de un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación.

Es por ello que, a contrarreloj, la administración de Uñac busca evitar que la zona sea restringida por una ley nacional. En el lugar, históricamente se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, mineras, productivas y turísticas. Más de 400 puestos de trabajo se verían afectados en caso de que manantiales sea declarada Reserva Natural.

En la orden del día de la Cámara de Diputados fueron incluidos los dos proyectos mencionados. El primero es por la expropiación del inmueble en Calingasta. Los diputados deberán considerar si aprueba el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo. El mismo plantea “declarar de utilidad pública y sujeto de expropiación, conforme a la Ley General de Expropiaciones Nº 1000-A, el inmueble individualizado con nomenclatura catastral N° 1620-210300 ubicado en el Departamento Calingasta, a los fines de proteger la diversidad biológica y cultural, promoviendo el desarrollo sustentable de las diversas actividades económicas, culturales, ecológicas, científicas y recreativas”.

El otro proyecto tiene que ver con la creación de un área protegida en Manantiales. El mismo tiene el objetivo de:

Proteger la diversidad biológica, yacimientos arqueológicos, área de gran trascendencia histórica.

Colaborar en el control de la trashumancia ganadera.

Conservar escenarios naturales de gran belleza paisajística.

Promover la ocupación efectiva en una importante zona de frontera.

Fomentar el desarrollo sustentable de la región, las actividades de investigación científico técnica, deportivas y recreativas, comerciales y productivas, sociales, culturales y turísticas, la participación de las organizaciones no gubernamentales y otras formas asociación civil en la gestión del área protegida, la instalación, caracterización y funcionamiento de centros de recreación, la localización, caracterización y destino de edificios, instalaciones y construcciones, la coordinación de las actividades en el área entre los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, los organismos estatales con competencia sectorial, Organizaciones científicas instituciones educativas, Organizaciones No Gubernamentales, el sector privado productivo y poblaciones locales.

Coadyuvar el equilibrio ecológico zonal. Brindar al público un área de solaz y esparcimiento.

Promover el conocimiento de las especies nativas y autóctonas de la flora y fauna, a fin de valorar debidamente los fines conservacionistas.

Posibilitar todas aquellas actividades turísticas y de recreativas que estén en consonancia con la finalidad del Área.

Más tiempo en el Congreso

El proyecto de Ley presentado en el Congreso de la Nación para crear una Reserva Natural en Manantiales finalmente no fue tratado el martes en la Cámara Baja. El diputado nacional, Walberto Allende, dialogó con Canal 13 luego de la sesión y confirmó que no fue incluido el proyecto de Manantiales.

Además, el legislador comentó que ni bien tuvieron conocimiento del proyecto nacional, el gobernador, Sergio Uñac, convocó a su gabinete para elaborar propuestas. A su vez, el bloque de diputados sanjuaninos se manifestó en contra del proyecto planteado por los legisladores Germán Martínez (FdT), Héctor “Toty” Flores (Cc-Ari) y Eduardo Fernández (FdT).

“Veíamos que era inconveniente el proyecto porque afectaba no solamente lo que tiene que ver la actividad agrícola, ganadera y etc., sino también atribuciones constitucionales que tiene la provincia y se vulneraban estos derechos. No solo no se tenía en cuenta eso, sino que nunca se habló con las autoridades de San Juan ni de Calingasta. Esto nos iba a llevar a votar en contra del proyecto si se trataba”, analizó Allende.

“El proyecto nacional plantea prohibir todas las actividades que se realizaban, la minería, la actividad turística, etc. Ni siquiera podían ingresar los animales para hacer el Cruce Sanmartiniano, algo tradicional en San Juan. No se tenía en cuenta la caza, la pesca, el turismo. Se conformaba un comité con funcionarios de Defensa y representantes de las Fuerzas Armadas. No estaban incluidas las autoridades provinciales, ni municipales. Asique nos quedábamos sin tener el control que tenemos actualmente”, señaló.

Finalmente, esta propuesta nacional no tuvo tratamiento aun en Diputados. Frente a ello, el diputado sanjuanino sostuvo que se ha logrado una instancia de diálogo. “Hemos actuado los cuatro diputados nacionales del Frente De Todos solicitando un compás de espera para hacer una propuesta. Se ha logrado, no se ha incluido y no se va a tratar el proyecto todavía. El Gobernador ha instruido al gabinete y vamos a empezar a trabajar. Entre el viernes y el lunes se va a elevar una propuesta a los diputados que han impulsado este proyecto. Una propuesta que tiene que ver con la defensa de los intereses de la provincia y los habitantes de Calingasta”, indicó Allende.

El tironeo por Manantiales generó una gran polémica sobre la administración de dichas tierras en Calingasta. Hubo chispasos entre diputados y dirigentes por la defensa de la actividad que se desarrolla en la zona.

Ante ello, el diputado Allende sostuvo que habló con el diputado nacional, José Luis Gioja, quien también le manifestó su oposición al proyecto nacional. Además, destacó que el diputado opositor, Marcelo Orrego, también se sumara al rechazo de dicha propuesta.

“Ahora sigue una instancia de diálogo, de ponernos de acuerdo, elevar propuestas, y ver qué es lo que ellos pretenden. Como corresponde, nosotros respetamos las autoridades nacionales, pero también pretendemos que se respete la autonomía de la provincia como lo hemos hecho”, planteó Walberto Allende.

“Hemos tenido discusiones el fin de semana con los legisladores que habían presentado este proyecto haciéndoles ver lo que se afectaba. Esto se supera con diálogo. El Gobernador ya ha instruido. Ya hay una reunión del equipo que va a elevar esta propuesta y se va a elevar el viernes o el lunes. Luego habrá una reunión de Uñac con las autoridades del Congreso, una vez que se defina y sea aceptada la propuesta de San Juan”, finalizó.