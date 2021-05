Confinamiento: vaticinan un impacto económico en la Industria sanjuanina

Desde la Unión Industrial de San Juan (UISJ) calificaron de “adecuado” el confinamiento por 9 días que anuncio el Gobierno Nacional ante la suba de casos por la segunda ola de Covid 19. Sin embargo, advirtieron que la medida tendrá un fuerte impacto económico.

“Es momento para buscar el equilibrio entre la salud y la producción. En este momento la situación es crítica. En todo el país la capacidad de ocupación en sanatorios y hospitales está casi colmada. En San Juan no somos ajenos a la problemática del país y a cómo funciona el Covid 19”, dijo Hugo Goransky, presidente de la UISJ en diálogo con Banda Ancha.

“Las medidas son adecuadas por la situación que se está viviendo. Algo había que hacer, se estaba generando un efecto multiplicador que ponía en peligro a familia, amigos, etc. No es momento de discutir lo que se podría haber hecho, es una cuestión que merece tratamiento de cuidados”, agregó.

No obstante, para Goransky, estas medidas tendrán un impacto económico inevitable. “Indudablemente va a tener un impacto económico. Esperemos que las medidas puedan ser compensada en algunas industrias o el comercio. Tenemos que ser cautos al respecto, pero estamos en el medio del río y hay que ser conscientes que el debate este bien para discutir ideas. Hay tantas alternativas en el mundo. Pero creo que hoy tenemos que llamar a todos a tomar conciencia de los protocolos, del distanciamiento, la vacunación, la temperatura, y buscar la mejor manera de proteger lo más importante que es la vida. No hay que desesperarse, no inmovilizarse, el miedo tiene que ayudar a prevenir y no generar pánico”, analizó el empresario.

Desde este sábado, el país entero entrará en el confinamiento de nueve días que anunció el presidente, Alberto Fernández, este jueves.

Por otro lado, Goransky se refirió a la producción de oxigeno medicinal en San Juan. El empresario, es propietario de “La Plantense” una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de oxigeno medicinal envasado.

Durante la pandemia, la producción de este recurso se ha casi duplicado, aseguró el productor. “Se ha incrementado la producción. Hemos sacado más vehículos y estamos trabajando con mucha gente que está haciendo la distribución. Comparado con una temporada normal, se ha aumentado la producción en 80 o 90 por ciento. Casi se ha duplicado la producción habitual”, dijo.

“En otras provincias, sobre todo en CABA ha sido superior. Pero acá se juntan problemas respiratorios, más el Covid, mas oxígeno a domicilio que también ha aumentado la demanda”, señaló.

En este sentido, Goransky pidió solidaridad a los usuarios de oxigeno medicinal. “Los tubos tienen que ir a los lugares donde se necesitan, no tienen que estar en un lugar por si acaso. Y cuando los pacientes no lo necesiten, que no duden en llevarlo a la empresa porque hay problemas para recuperar los envases cuando los pacientes se mejoran. Por un tema de conciencia social, es bueno que nos devuelvan los tubos para prestarlos a otros pacientes”, comentó.

Pese a esta realidad, el empresario llevó tranquilidad y aseguró que la demanda está cubierta. “La planta trabaja de 6 a 18. Cuesta recuperar los envases, por eso son pequeñas precauciones que hay que tener. Estamos bien, pero necesitamos colaboración para que devuelvan los tubos de oxigeno vacíos”, finalizó.