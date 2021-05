¿Sigue el paro de colectivos?: el Gobierno salió a marcar su postura

Este jueves comenzó el paro de 48 horas que fue anunciado por UTA en todo el país. En San Juan, la medida tuvo un acatamiento total y no se vieron colectivos circulando en las calles.

Desde el Gobierno provincial, salieron a marcar su postura y aclararon que la medida que llevan a cabo los choferes de colectivos “no es un inconveniente de la provincia”. Los trabajadores reclaman una mejora salarial en el marco de la paritaria nacional del sector que tiene como mediador al Ministerio de Transporte de la Nación. Las negociaciones entre empresarios y la UTA a nivel nacional fracasaron y decantaron en la medida de fuerza.

Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial convocaron a empresarios y dirigentes sindicales locales en busca de una solución. La ministra de Gobierno de San Juan, Fabiola Aubone, sostuvo que el transporte es fundamental y convocarán nuevamente a empresarios y choferes para buscar una solución.

“El transporte público es necesario y por eso no se pensó en afectar el transporte durante el confinamiento. Ahora con este paro hemos hablado con los empresarios y el sindicato con quienes tenemos buena relación. Hemos hablado bastante, buscamos una forma para que haya servicio y garantizar el traslado de trabajadores esenciales. Esperamos llegar a buen término en el día de mañana (viernes)”, dijo la Ministra en Banda Ancha por Canal 13 San Juan.

Aubone, dijo que los empresarios no solicitaron un aumento del subsidio que entrega la provincia en la última reunión convocada por el Gobierno el miércoles por la tarde. En este sentido, aclaró que dichos subsidios no son para el pago o aumento de sueldos, sino que son destinados a sostener la tarifa de los pasajeros. “De las tarifas y ganancias de la empresa surgen sus obligaciones personales y si aumentan o no los salarios lo trabajan en paritarias a nivel nacional”, comentó.

El próximo 1 de junio, empresarios y la UTA volverán a reunirse con las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación. “Esperemos que puedan llegar a un punto positivo en pos de la ciudadanía, los usuarios del transporte y los trabajadores del transporte que también necesitan el reconocimiento”, cerró la funcionaria.

Por su parte, desde UTA amenazaron con continuar la medida de fuerza en caso de no llegar a un acuerdo a nivel nacional por el reclamo salarial. Los choferes, exigen un aumento salarial igual al que fue firmado para el AMBA. Se trata de una suba del 37% y el pago de un bono de 30 mil pesos.