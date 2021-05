Garbarino calificó de "oportunista" a Cocinero y apuntó contra la Secretaría de Obras

Las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan están a la espera de la aprobación del Comité Covid de la provincia. En caso de que se permita su realización, los comicios serán el 10 de junio. A pocos días del llamado a urnas, Rosa Garbarino, candidata a rectora, pasó por Banda Ancha, programa de Canal 13. Habló de la Secretaría de Obras, las propuestas de su espacio y calificó a sus contrincantes.

Al referirse a Jorge Cocinero, Garbarino dijo "falta de gestión" e "improvisación". Tadeo Berenguer le remitió la palabra "silencio", porque, según ella, "no habló nunca en el Consejo Superior". De Emilio Fernández destacó el respeto que le siente y consideró que es "un hombre gran experiencia". Sobre Roberto Gómez opinó que le falta "solidez". Respecto a Oscar Nasisi, actual rector de la UNSJ, sostuvo que "tuvo un buen primer mandato, pero el contexto del segundo no fue el mejor".

Al momento de hablar de Alberto Fernández resaltó que le tocó "un momento muy difícil" y aclaró que espera que le vaya bien "porque así nos irá bien a todos". En tanto, al Gobernador Sergio Uñac lo ve como un mandatario "que apuesta mucho al diálogo" y que "se ha destacado en construir un proyecto político en el que todas las personas pueden participar".

Asimismo, confesó que la pandemia le provoca "mucha pena y tristeza". Pero también siente "esperanza" de que como sociedad aprenderemos a ser responsables.

De cara a las elecciones, manifestó que le preocupa que la comunidad universitaria no vaya a votar porque "se está jugando algo muy importante, que es la nueva conducción". No considera conveniente que se sigan extendiendo mandatos.

En lo político, siente que tiene posibilidades de llegar al ballotage. "Estamos muy contentos y vamos a seguir, por algo nos pegan tanto. Si tenés un candidato o candidata a la que le haces referencia permanentemente es porque indica algo desde lo político", sostuvo. A lo que añadió que están "muy tranquilos y creciendo muchísimo, con gran apoyo y llevando una campaña con mucho respeto".

Obras en la universidad

"Lo primero que hay que plantear es lo edilicio, después del terremoto la facultad de ingeniería quedó inhabilitada. Si hay clases presenciales no se pueden dictar clases presenciales. Hay que trabajar en la estructura edilicia y las habilitaciones correspondientes para que no haya un problema de seguridad ni se cobre la vida de absolutamente nadie", marcó Garbarino. "Ese es el primer punto, que no lo teníamos dentro de la propuesta, pero el terremoto lo marcó", aclaró.

En esta línea, comentó que una de sus propuestas es "una secretaría de obras fuertes, no una que no haga obras y se entreguen en malas condiciones". Aquí apuntó contra la gestión actual por los problemas de infraestructura de la Escuela de Música y la sede de la UNSJ en Jáchal. "Las obras tienen que hacerse con un proyecto que se pueda cumplir", mantuvo.

Situación académica y laboral

Para la candidata a rectora la educación bimodal llegó para quedarse y, en caso de ganar, la reforzará durante su gestión. Para ella la pandemia abrió la posibilidad de dictar carreras a distancia, por que es necesario "profundizar la estructura virtual".

Además, resaltó que en el Acuerdo San Juan se conocieron los principales perfiles profesionales que necesita la provincia. La incorporación de tecnicaturas con rápida y segura salida laboral está en sus propuestas para su posible gestión.