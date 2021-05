Uñac sobre la suspensión de clases presenciales en el AMBA: 'Hay que buscar el equilibrio'

Este miércoles, Alberto Fernández apuntó a la Corte Suprema por el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales. 'Es muy triste ver la decrepitud del derecho en una sentencia judicial', reiteró. En este sentido, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, afirmó que acompaña todas las palabras del presidente. 'En el Consejo Federal de Educación es donde se deben discutir los problemas', aseguró el mandatario provincial.

Uñac destacó que este martes hubo reunión del Consejo Federal de Educación donde la totalidad de los ministros provinciales junto con Nicolás Trotta, que este jueves estará en San Juan, se sentaron a mirar cuáles son los problemas que genera la pandemia para impartir educación. 'Se está tratando de buscar el justo equilibrio para la educación, que es obligatoria, y el cuidado de la salud. Así se deben resolver los conflictos', explicó.

Asimismo, el gobernador consideró que judicializar una medida que tiene un neto corte político no es el camino, motivo por el cual acompaña las palabras del presidente. 'Ayer el ministro de Educación de San Juan tuvo una comunicación con el ministro de Educación nacional y el resto de los ministros provinciales, ese es el camino. A partir de ahí se deben resolver los problemas, si es que los hay', se explayó el gobernador.

Minutos antes, el presidente había expresado que un juez no puede dictar sentencia para favorecer a los candidatos que le gustan. 'Me pregunto si cuando toman estas decisiones saben cuánto juegan con la vida de los argentinos. En la sentencia dicen que no saben cómo medir cuáles son los riesgos del contagio, y yo que hablo todos los días con sanitaristas y me explican los riesgos y lo vuelco en un decreto, me dicen que faltan argumentos', remarcó.