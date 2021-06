Enrique Conti a fondo: "La pandemia es una tragedia comparable al terremoto de 1944"

Este martes, el reconocido dirigente político, Enrique Conti, pasó por Banda Ancha y habló todo en una entrevista a fondo. Analizó la situación actual de la provincia en plena pandemia de Covid 19 y la crisis económica. También se refirió al armado político de cara a las elecciones legislativas de este año y el presente del partido Bloquista.

“Para San Juan, la pandemia es una tragedia comparable con el terremoto de 1944”, dijo Conti con respecto al golpe que sufrió la provincia debido a la emergencia sanitaria por Covid 19. “La única diferencia es que el terremoto dura 7 segundos y hay que reconstruir todo. En esta pandemia llevamos dos años y sin ver la luz al final del túnel”, señaló.

En cuanto a la crisis económica, manifestó que se profundizó en tiempos de Covid. “Veníamos mal antes de la pandemia, en un país prácticamente en default, se renegoció la deuda privada tanto nacional como internacional. Se habló con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se cambió de un gobierno liberal a uno progresista. La gente votó un cambio porque económicamente no nos iba a bien”, dijo.

Para Conti, la pandemia fue subestimada por las autoridades nacionales. “Escuchar a Ginés González García (ex ministro de Salud) decir que tenía más miedo al dengue que al coronavirus es para agarrarse los pelos. Decían que iban a llegar 40 millones de vacunas. Eso fue una impericia de no haber vivido jamás y ni saber que era una pandemia. Y eso que nosotros como país y región en toda América teníamos una ventaja. Nosotros veníamos viendo la película de Europa y hoy con los avances científicos que tenemos sabemos lo que pasa en segundos. Primero veíamos a Asia muy lejano, pero luego vimos Italia, España y de ahí en adelante toda Europa y la hemos venido viendo hasta las vacaciones. Lo que pasa es que la parte médica o de salud va de la mano de la economía. Si yo cuido la salud tengo que ver que me pasa con la economía. Es muy difícil decirle a la gente que no salga. Gastamos mucho tiempo en estar encerrados el año pasado cuando había un solo caso. Y hoy día tenemos el 30% de todos los casos del año pasado en un mes”, expresó.

“Esto tiene un límite que es la salud, sobre todo no la parte material porque eso se compra, sino la parte humana. No tenemos los médicos especialistas para atender toda esa aparatología. Todo tiene un límite y hay que ver como se corrige. No soy médico, pero uno ve que la salida está por la vacuna. Le da una envidia que no llega a ser sana ver países a los que les sobra la vacuna. Que se alienta a la gente a que se vacune porque muchos no se quieren vacunar”, indicó el dirigente.

En este sentido, Conti comentó que, por experiencia personal, la vacuna es por el momento la única solución al problema. “Yo lo tuve y fui muy asintomático. No tuve fiebre, colitis ni nada. Estaba con la primera dosis de la vacuna y creo que eso es muy importante”, dijo. E insistió en que “hemos perdido valioso tiempo en no tener la vacuna, en un problema ideológico sin sentido”.

“Las vacunas no son ni de derecha ni de izquierda, son vacunas. Y yo las necesito, sean rusas, norteamericanas, europeas, asiáticas. Se necesitan las vacunas. Además, creo que, de buena fe, el Gobierno creyó por su ideología en la producción de nuestras propias vacunas. Pago el 55% del contrato y recién ahora vamos viendo la luz de 2 millones de vacunas cuando hemos comprado 22 millones y las hemos pagado en diciembre. Pero Argentina se encuentra en junio recién con la vacuna”, cuestionó.

El actual vocal del Tribunal de Cuentas provincial, cree que la salida de la pandemia y la recuperación económica será complicada para la Argentina. Manifestó su preocupación por el impacto que tendrá la pandemia en toda una generación de estudiantes. “En dos años los chicos no han tenido la educación formal que necesitan. Ven a sus padres, a quienes imitan, que viven de un plan, son planeros y ellos no vana a la escuela. Es muy complejo el tema de volver a salir y el crecimiento. En cualquier sistema el capitalista o socialista, lo más importante es la capacidad humana, los bienes se consiguen. El trabajo es lo importante y tener gente capacitada. Y Argentina en los próximos 20 años va a adolecer de este bache que nos toca vivir no solo por este problema de la pandemia sino por los años”, sostuvo.

“Ahora, en un mundo tan globalizado donde va todo hacia los servicios, los países que más se desarrollan son los que brindan servicios al mundo. No solo granos y carne como tenemos nosotros, sino una sofisticación más importante. Necesitamos más ingenieros y ya no tantos humanistas como contadores, abogados y demás, sino que tenemos que apostar a eso”, agregó.

Elecciones legislativas

De cara a las elecciones para renovar bancas en el Congreso, el dirigente evitó especular con una posible candidatura. “Estamos en un momento complejo sobre todo los que vivimos la década inicial de este siglo, el 2001. La gente está exacerbada por el problema económico. Ni Macri ni este gobierno pudo solucionar eso. El Presidente, según las encuestas, está en su peor momento. Hay una decepción grande de la gente hacia la clase política”, dijo.

El referente bloquista, recordó la crisis económica del 2001. “Yo me acuerdo del ‘que se vayan todos’ y de la gente que fueron a cacerolear a nuestras casas. A uno eso lo marcó para toda la vida”, aseguró, Conti, quien en aquella época era ministro de Hacienda.

“Hay que manejarse con moderación. El oficialismo, la oposición la gente que ocupa un lugar en la iglesia, los sindicatos, etc., tratar de salir de esta situación y de no abrumar más a la gente que está viviendo un momento complejo. Lo veo en el que corta el pasto, el plomero, la empleada domestica que están sin trabajo por la pandemia. Es gente muy humilde. Y esa gente segura insulta a todos los políticos. La oposición y el oficialismo tendrán que tener la prudencia necesaria de darle a la elección la importancia que tiene”, señaló.

En este sentido, Conti destacó el acuerdo entre la oposición y el oficialismo para posponer las elecciones, (PASO y generales) debido a la crisis sanitaria.

En cuanto al armado político, una lista de unidad en la oposición “es bienvenida” ante el contexto sanitario. “Es no gastar energía en un hecho que realmente complica que es hacer campaña en el medio de una pandemia. Es como cuando hacíamos campaña en el 2001. Un agravante es que la gente ahora se muere. En aquel momento era un problema económico grave que también se moría gente, pero no la contábamos por cientos”, dijo.

El Bloquismo

De cuna bloquista, Enrique Conti, se refirió al presente del partido de la estrella tras la asunción de la nueva conducción, con Luis Rueda a la cabeza. “No he tenido dialogo con Rueda. Las autoridades del partido son las que abren o cierran las puertas. Habrá que esperar, recién inician. Es una nueva etapa con nuevas expectativas. Lo veo en los bloquistas con los que uno dialoga, en la idea de volver a tener una presencia importe en la provincia y espero que se pueda concretar”, expresó.

A su vez, valoró que haya gente nueva en la Honorable Convención, en los comité departamentalesy en el comité central. “Eso suma y es positivo. Le da una esperanza al bloquista de tener un partido como nos tocó con Juan Domingo Bravo”, aseguró.

Por otro lado, se refirió a otra referente del Bloquismo, Graciela Caselles. En este caso, dijo que no tiene contacto con la diputada hace más de 5 años. “Ella fue funcionaria importante de Capital. Llegó a la política de la mano mía en la Acción Social de la Municipalidad y ahí comenzó su carrera política”, recordó.

Sin embargo, indicó que el principal error de Caselles fue la permanencia en el poder. “Desde el 2007 hasta ahora fue diputada. Ha sido un elemento importante. Pero en la democracia y en los sistemas republicanos, la alternancia es fundamental para alimentar la democracia. Sobre todo, en la vida partidaria. Cuando uno se perpetua seguramente comete errores. Lo dice la vida”, manifestó.

En cambio, tuvo palabras de elogio para Laura Adámoli, quien se presentó como una de las caras nuevas del Bloquismo. “Laura siempre acompañó a su marido, Leopoldo Bravo, desde un lugar distinto a lo que hizo Ivelise Falconi con don Leopoldo. Ella militaba y fue candidata. Laura no, fue una gran compañera de Leopoldo hasta la muerte de él. Y creo que el haber vivido tantos años al lado de un líder importante y carismático como Leopoldo, la semilla queda y los hijos también tiran. Una de las mellis es concejal en Tigre por Juntos por el Cambio. Su marido fue candidato a intendente. Leopoldo nieto también es un activo dirigente, tiene los genes de su papa Nicolás. El entusiasmo que le ha puesto Laura en esta etapa de su vida, que ya no es militar en la juventud como sus hijos, es muy importante. Y le va a dar una cuota de sabiduría al Bloquismo de haber palpado el partido de cerca en la segunda mitad del siglo XX”, comentó.

Por último, el dirigente se refirió al gobernador, Sergio Uñac. “Ha sido más prudente que el presidente, Alberto Fernández. Pero viendo la campaña del presidente y lo que prometió que iba a hacer, uno ve que la realidad es distinta y no se cumple con ninguna. Incluso dijo que iban aumentar a los jubilados y le han descontado porque tenemos que achicar el déficit. Dijo que íbamos a llenar la heladera y no es así porque hay una inflación galopante. Creo que a Fernández y a todos los gobernantes les ha tocado una compleja que es el tema salud. Si uno lo mira incluso fue a prueba y error. Primero llenaron estadios de camas y después hubo que sacar todas las cansas porque no era así la historia. Son decisiones de gobierno que se han ido tomando desgraciadamente en un ámbito desconocido para todos”, analizó.

Por último, Conti cree que la principal figura de la oposición para el 2023 es Marcelo Orrego. “La política es dinámica, uno nunca sabe cómo llegamos al 2023 y de qué manera. Yo creo que hay que ir con pie de plomo. A veces las expectativas del periodismo superan la realidad y se topa con un impedimento que es la vida normal. Actualmente no tenemos vida normal”, cerró.