Gómez tras la suspensión de las elecciones en la UNSJ: "Es una falta de respeto"

A último momento, la Justicia federal ordenó suspender las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan que se iban a celebrar este jueves. al respecto, el candidato a rector, Roberto “Duro” Gómez, manifestó que la decisión es una “falta de respeto” a la comunidad universitaria y que esta decisión se podría haber tomado con anticipación.

“Nos ha sorprendido y ha generado incertidumbre. Nos vamos a juntar con las autoridades y vamos a hablar con el cuerpo de abogados para llegar a interpretarla decisión de la Justicia porque yo no entiendo la decisión de la Cámara Federa. Si ellos suponían que no estábamos ajustados a derecho, no sé por qué no lo hizo hace 5 días atrás cuando mandó la primera comunicación que pedía revisar dos expedientes que tenían que ver con la modificación o la aceptación de derechos políticos de los profesores regulares”, expresó el candidato en Banda Ancha.

Gómez, reprochó que la resolución judicial “no tiene ningún fundamento ni expresa nada nuevo. Tiene el mismo panorama que tenían hace una semana atrás. No entiendo por qué no se tomó la decisión en ese momento”, insistió.

Además, criticó que la Justicia tampoco brindó una solución ante la suspensión de los comicios. “Nosotros seguimos trabajando porque creíamos que estábamos ajustados a derecho. La decisión de la Justicia va a ser determinante, pero un poco de respeto a la comunidad que estaba preparando todo esto. Es una resolución bastante compacta y que no aclara nada. Esa es nuestra incertidumbre”, dijo.

El candidato comentó que se aprobaron todos los protocolos para llevar a cabo el proceso electoral y ahora la situación quedó “en el aire”.

“Si tenían la intención de parar las elecciones, lo hubieran hecho antes porque nosotros hubiéramos aceptado, hubiéramos discutido y hubiéramos dicho que teníamos el respaldo del Ministerio de Educación que nos aceptó sin observaciones la elección y lo hubiéramos arreglado de otra manera”, sostuvo.

Para el actual decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la decisión de la Justicia Federal fue “una falta de respeto” a la comunidad universitaria.

“¿Por qué no se tomó esa decisión antes? Dejaron que avanzáramos y ahora nos encontramos con una falta de consideración a toda la comunidad universitaria”, manifestó. Además, pidió una respuesta rápida, seria y firme con la cuestión de fondo para avanzar con la elección.

Las elecciones para renovar autoridades en la Universidad Nacional de San Juan estaban previstas para este jueves, pero a última hora del miércoles, la Justicia Federal de Mendoza ordenó la suspensión de los comicios.

La Cámara Federal de Mendoza dio lugar a una medida cautelar presentada por la Consejera Superior, Mónica Morvillo, que denunciaba irregularidades. El asunto de fondo todavía no fue resuelto, pero hasta tanto eso suceda, los comicios quedaron congelados.

Morvillo reclamó ante la Justicia que los docentes que no concursaron su cargo no tenían derechos políticos, por lo que no podían votar. Esto afectaba tanto a electores como a candidatos.

La medida cautelar presentada, también cuestiona los derechos políticos de los docentes regularizados a través del artículo 73 de la Ley de Educación Superior. El argumento fue que las irregularidades fueron cometidas por la UNSJ por no habilitar los concursos oportunamente. En este marco, el Consejo Superior primero y la Junta Electoral después, definieron que los docentes titularizados por la vía del artículo 73 podían ser candidatos y estar incluidos en los padrones.