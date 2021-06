Guido Romero le contestó a Colombo y reconoció que sueña con ser intendente de Capital

Las declaraciones de Guido Romero sobre su deseo de ser candidato a intendente de Capital despertaron viejas tensiones en el Frente Con Vos. Los ‘chispasos’ entre Actuar y Producción y Trabajo vienen por el candidato a intendente en 2023. El lunes Colombo en exclusivo con Banda Ancha, hablo de las declaraciones del ex concejal, y aseguró que ‘es un imbécil el que piensa hoy en el 2023’.

Este martes, Romero le respondió a Colombo en una charla exclusiva con Banda Ancha, asegurando que nunca se candidateó, pero que es su sueño ser intendente de Capital. Luego siguió con su arremetida contra el líder de Actuar cuando expresó ‘Rodolfo puede opinar lo que el quiera, yo nunca planté mi candidatura a intendente, yo solo die que era mi sueño, y eso se puede dar en 2023, 2027 o nunca’.

El hombre cercano a Orrego coincidió con el ex titular de Anses en que no es momento de hablar de candidaturas, puesto que falta mucho para el 2023, sin embargo, no dejo reconocer que le gustaría trabajar para llegar a la intendencia. ‘Me gustaría trabajar en algún momento sobre eso, pero no me estoy candidateando, falta mucho tiempo’, manifestó.

Ante la pregunta de Tejada sobre si la intendencia de Capital es una materia pendiente para Producción y Trabajo, la de consolidar a un dirigente propio, Romero coincidió y expresó que se hace cargo de la culpa que le corresponda de no haber producido o propuesto un candidato dentro del partido. ‘Es un error nuestro que estamos tratando de modificarlo’, adelantó.

Luego Romero contó que todavía no habló con Colombo, y que no tiene ningún problema con él, puesto que solo fueron declaraciones. Sin embargo, luego volvió a mostrar las ganas de en un fututo ir por Capital, cuando dijo que ‘lo peor que le puede pasar a un partido político, es no tener candidatos para algunos puestos’.

El ex concejal aseguró que ‘de las declaraciones de Rodolfo se tiene que hacer cargo Rodolfo’. Para cerrar afirmando que ‘las opiniones de los demás yo no las discuto, yo discuto ideas, discuto programas’.