La UNSJ podría retroceder 3 meses el calendario electoral por el fallo de la Cámara Federal

La realización de las elecciones de la Universidad Nacional de San Juan todavía es toda una incógnita. Se debe esperar el fallo de la Cámara Federal de Mendoza para saber que sucederá. Acerca de esto uno de los candidatos a rector reveló que sucederá si la resolución no es a favor de la UNSJ. En ese caso se debería retroceder 3 meses el calendario electoral.

Roberto Gómez, actual decano de la Facultad de Arquitectura, recordó que desde Mendoza se autoimpusieron un plazo de 10 días hábiles para expedirse. Si bien el plazo aún no se cumple las autoridades de la universidad tienen fe en que se de lo más pronto posible para que el acto eleccionario pueda llevarse a cabo.

Si esto sucede y el fallo no es favorable habrá que volver al inicio del proceso electoral. El candidato aseguró que esto implica dar marcha atrás aproximadamente unos tres meses por lo menos en el calendario electoral. Esto quiere decir que se debería discutir que sucedería con los mandatos que culminan el 30 de junio.

"Si no hay fallo favorable tenemos que aceptar la decisión de la Justicia. El proceso electoral debería volver al inicio con una regla de juego distinta. Los regulares no podrían participar entonces habría que hacer el proceso de nuevo que no debe ser un periodo menor de 3 meses. Sería volver atrás 3 meses para la confección de listas, padrones y todo", expresó.

Acerca de esto Gómez contó que esta modificación no afectaría a su fórmula pero destacó que lo más preocupante sería la quita de un derecho a docentes. Reveló que en más de una ocasión ha notado un gran enojo por parte de los profesores que se verían perjudicados por este posible fallo.

"Hay gente que esta muy enojada porque se siente discriminada. Una de las partes de la presentación realizada habla del Convenio Colectivo de Trabajo que es una ley y que en uno de sus artículos dice que debe prevalecer el derecho de los docentes regularizados. Ese derecho no establece cuales son pero un derecho humano es el político, por eso se debe respetar. Ahí esta el enfrentamiento. Eran interinos, han adquirido su regularidad y creo que tienen que tener el mismo derecho que un docente que ha rendido por concurso en el caso de las elecciones. Yo no entiendo mucho cual es el problema", sentenció.