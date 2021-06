Elecciones UNSJ: el último debate entre Berenguer y Cocinero

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) celebra este jueves 1 de julio la segunda vuelta de las Elecciones a Rector. Es por este motivo que este lunes se realizó el último debate entre los candidatos Tadeo Berenguer, del espacio Vamos UNSJ, y Jorge Cocinero, de Somos UNSJ. Durante el debate, que se realizó en el canal universitario XAMA, los candidatos a rector trataron temas como el uso de tecnología en clases, el diálogo con el Gobierno provincial, y cómo evitar la deserción de los estudiantes.

Tadeo Berenguer, actual decano de la Facultad de Ingeniería, se presenta en la fórmula junto con la doctora en Filosofía, Analía Ponce. Mientras que Jorge Cocinero, actual secretario de Obras y Servicios de la UNSJ, está acompañado de Marcelo Bellini como vice. Se espera que la segunda vuelta se desarrolle con total normalidad este jueves, en cada una de las unidades académicas que conforman la universidad.

-Desarrollo tecnológico en la UNSJ

Berenguer planteó que la pandemia "desnudó una realidad de nuestra universidad: el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) estaba dormido". "Los alumnos supieron adaptarse a las clases en línea, pero el SIED no estaba preparado. Hay que estar preparados para poder ofrecer las carreras de manera virtual y tener un campus virtual acorde para las clases virtuales", detalló Tadeo.

Por su parte, Cocinero expresó que el "sistema estuvo tarde" refiriéndose a la plataforma virtual de la UNSJ utilizada en pandemia. "Tenemos que reforzar en equipamientos, e infraestructura. Por eso vamos a llevar adelante propuestas de carreras pensadas en la virtualidad y que la presencialidad tenga la opción de bimodalidad, detalló Jorge.

-Diálogo entre Gobierno y UNSJ

Para Cocinero, la universidad "cumple un rol importante en la comunidad por lo que debe estar en relación inmediata con el Gobierno provincial". "No solamente debemos saber qué necesitamos del Gobierno sino también qué necesita éste de la universidad", puntualizó el candidato. Asimismo, Jorge explicó que "sin perder la autonomía", el establecimiento educativo "debe estar en permanente comunicación con el Gobierno".

En tanto que Berenguer detalló que "hemos percibido una universidad bastante desvinculada de los ámbitos municipales e incluso del espacio nacional". A esta desvinculación, el candidato la tildó "una realidad no buena" y enfatizó que "la universidad debe tener la grandeza de bajar a la comunidad para conocer y aprender sus necesidades. Por eso hay que trabajar urgente con el Gobierno provincial".

-Cómo atraer estudiantes a la UNSJ

Por último, Cocinero destacó la importancia de los estudiantes ya que "sin ellos no habría universidad" y puntualizó que "debemos mejorar la calidad y ver qué podemos producir con otras universidad externas, como convenios". "Proponemos aprovechar mejor las tecnologías virtuales que hay en la universidad, ya que solo se utiliza el 15%. También fortalecer becas, comedor, recreación y deportes para los alumnos universitarios", detalló.

El candidato Berenguer acordó en la misma línea que Cocinero y agregó que "tenemos que profundizar la democratización de la universidad". "Todavía no la logramos porque nos atraviesan problemas sociales y económicos que los jóvenes no pueden solucionar. Para el ingreso tenemos que articular con el sistema secundario de la provincia, para que el paso no resulte tan traumático y profundizar los conocimientos en la Feria Educativa así los estudiantes tienen mejor idea de las carreras", finalizó.