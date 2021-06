No más de dos listas: el objetivo de Uñac para las internas del PJ

A poco más de dos meses de las PASO 2021, el Partido Justicialista comienza a armar sus listas en San Juan. Este martes por la noche, se reunió el Consejo Provincial del PJ para comenzar a delinear la estrategia electoral y el armado del frente.

El vicegobernador, Roberto Gattoni, participó del encuentro encabezado por el gobernador, Sergio Uñac, y dio detalles este miércoles en Banda Ancha.

“Hemos dado inicio al proceso de armado de la estrategia de campaña y constitución de frentes. En la reunión se ha llamado a sesión extraordinaria del Congreso del PJ para el sábado 3 de julio para que autorice al presidente del partido, Sergio Uñac, a configurar los frentes para la próxima campaña”, comentó.

Pese a que, en un principio, Uñac había manifestado su intención de competir con varias listas, el objetivo ahora es conformar solamente dos. “El Gobernador volvió a reiterar que no hay nada definido en cuanto a lista única o apertura. Él opina que no haya más de dos listas, pero dejó abierto el tema y no hay nada cerrado. La idea es que no haya muchas listas, pero expresó que para él lo ideal serían dos listas”, dijo Gattoni.

Autoridades del PJ San Juan

Por otro lado, el presidente del PJ local quiere contar con los mismos socios que en el 2019 dentro del Frente de Todos. No obstante, dejó abierta la chance de sumar nuevos partidos o espacios políticos.

En cuanto al clima político dentro del PJ, Gattoni sostuvo que el Frente está encolumnado en un mismo objetivo. Sin embargo, admitió que dentro del espacio existen matices entre sus integrantes. “La interna se terminó cuando terminó la interna. Luego nosotros como Justicialismo y Frente tenemos como adversarios a quienes proponen algo distinto. Y en este escenario estamos todos encolumnados. Lo de mayorías y minorías se verán en las próximas internas, mientras esto no suceda todos somos la misma expresión con matices naturales. No se puede concebir un partido tan amplio y con tantas expresiones sociales con un pensamiento unívoco. Sí, encolumnado y dentro de ello están los matices, pero no nos hace pensar en términos de mayorías y minorías”, expresó.

Sobre la posibilidad de que el Bloquismo (socio del Frente de Todos) compita con lista única, Gattoni sostuvo que todo es posible. “Primero tenemos que definir una estrategia en el frente y luego se definirán los socios y quienes van a participar y de qué manera. Armar listas que no sean competitivas no tiene ningún sentido. Hay que ir viendo qué es lo que expresan los propios partidos. Hasta hoy el Justicialismo y el Gobernador no se han expresado a que haya más de una lista o el Bloquismo u otra lista de un socio del frente. Estas son expresiones propias de los partidos que conforman el frente, en este caso del Bloquismo. Y es responsabilidad del Bloquismo, pero no necesariamente tendrá que plasmarse cuando se conforme la estrategia”, manifestó.