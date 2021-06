Berenguer aseguró que se necesita un gran consenso para que la UNSJ progrese

Debido a que el próximo jueves 10 de junio son las elecciones en la UNSJ, desde este martes 8 de junio comienza la veda electoral. Antes de que esto suceda Tadeo Berenguer explicó cuales son sus propuestas para que la Universidad pueda progresar. Principalmente el candidato expresó que se debe crear un gran consenso para establecer las prioridades.

Berenguer destacó que fue una campaña sumamente atípica pero que sin embargo la virtualidad les ha traído algunas ventajas. Por ejemplo destacó que han podido tener contacto con una gran cantidad de personas. No obstante ese tipo de relación no pudo darse de manera muy cercana por la pandemia.

"La campaña fue sumamente atípica, muy especial. La virtualidad nos ha ganado pero ha tenido sus ventajas porque la cantidad de contactos que hemos podido tener ha sido tremenda. Nuestra propuesta esta basada en una serie de ejes, fundamentalmente en la participación. En esta nueva Universidad que estamos transitando en esta situación que ha venido para quedarse, necesitamos un amplio consenso entre todos los actores del ámbito universitario, para determinar cuales son las prioridades", expresó.

Siguiendo sobre el mismo tema el candidato mencionó que justamente este deseo de diálogo no es algo que caracterice a la última gestión. Con este consenso lo que buscan es tener una mayor transparencia para generar confianza entre los distintos integrantes del ámbito universitario.

"Tiene que surgir de un gran consenso porque si no hay diálogo no podemos salir adelante. Esto nos va a llevar a una gestión sumamente transparente porque tenemos las herramientas hacerlo. También debemos abordar el tema de la inclusión, en donde esta el sistema institucional de educación a distancia que va a permitir democratizar saberes que la presencialidad a veces no lo permite", sentenció.