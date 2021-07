UNSJ: para frenar la deserción habrá redistribución de cargos en primeros años

Las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan ya se dieron y la gente ya eligió a los nuevos conductores. El rector elegido fue Tadeo Berenguer y la vicerrectora será Analía Ponce, quien contó cuál es una de sus mayores metas a lograr. Se trata de un mapeo para redistribuir los cargos docentes en los primeros años de las carreras. El objetivo es frenar la deserción.

Ponce contó que ella viene desempeñándose como docente en los primeros años de distintas carreras hace bastante tiempo. Debido a esto ha podido ver con sus propios ojos la gran deserción que se registra en la casa de altos estudios. A raíz de ello decidió conformar un equipo de investigación para descubrir que provoca esta problemática y cuál sería su potencial solución.

"Hace varios años me preocupa la deserción. Hay una pérdida de esfuerzos y recursos importante tanto del individuo como de la familia que lo sostiene, de la sociedad que paga impuestos y de los docentes. Hace años que trabajo en primeros años y he dedicado parte de mis esfuerzos a armar un equipo de investigación y estudiar el problema. Las causas son múltiples. De lo que nos podemos ocupar es de reforzar las cátedras en los primeros años con un plantel docente que todavía no existe", expresó.

Para lograrlo la flamante vicerrectora contó que desea realizar un mapeo actualizado de la composición docente de las 60 carreras de la UNSJ. La finalidad es descubrir como están configuradas las distintas cátedras y hacer un proceso de redistribución de los docentes universitarios.

"Queremos ver como están configuradas las carreras y hacer una redistribución de recursos humanos porque mágicamente no vamos a poder fabricar cargos docentes. Probablemente genere tensiones pero no exclusivamente de los gremios porque vamos a trabajar con ellos. Me parece que es una medida en la que necesitamos que nos apoyen. No va a ser fácil. Vamos a trabajar con gremios y con los directores de departamento para que la reestructuración sea posible en los términos menos dañinos", aseguró.

Siguiendo en la misma línea la entrevistada remarcó que hay muchos casos de desequilibrio e injusticias entre los profesores. Por ejemplo mencionó que hay algunos que deben conducir grupos de 700 estudiantes mientras otros tienen escasos alumnos. Entonces tomar esta determinación podría colaborar a corregirlo.

"No podemos tener muchos docentes con escasos alumnos y otros que tiene 700. Esas asimetrías hay que empezar a corregirlas. La sociedad merece que nosotros nos preocupemos de ese reforzamiento de las cátedras que hace años lo sabemos. No se hizo antes porque hay que hacer muchos acuerdos. Es un desafío político, administrativo y financiero. Es un desafío del tamaño del problema", sentenció.