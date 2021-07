Otro escándalo en el PRO: denuncian irregularidades en el manejo de fondos

Un nuevo escándalo sacude al PRO en San Juan a pocas horas días de presentar el frente elctoral para las elecciones legislativas. El Tribunal de Disciplina del partido investiga varias denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos aportados por ex concejales durante el periodo del 2015 al 2017. A esta situación la exconcejala capitalina Eugenia Raverta desnudó otra situación grave: desde el 2015 a la fecha el partido tiene balances sin aprobar.

Raverta confirmó que hizo aportes partidarios con cheques por más de $350.000 al actual presidente del partido, Enzo Cornejo, sin conocer el destino de esos fondos.

El caso estalló por una primera denuncia que realizó la concejala rawsina, María Verónica Benedetto, contra la vicepresidenta del PRO, Gimena Martinazzo. La mujer denunció que Martinazzo le pidió a cuatro concejales del departamento pagar el 20% de su sueldo para sostener el partido.

En el marco de esta investigación, Raverta aportó su propia documentación. Y reveló la situación irregular de los balances sin aprobar desde 2015 en adelante. Manifestó que pidieron la intervención del partido a Patricia Bullrich por la falta de balances aprobados en el partido. Lo hicieron a fines de marzo y aún no tuvieron respuesta.

La exconcejala comentó que la documentación presentada tiene que ver con los aportes que realizó al partido y que respalda la información sobre los cheques. 'Yo hoy no tengo nada y creo que esa información debe salir de ahí (del Tribunal de Disciplina), porque es el órgano que debe dar esa información ya sea dentro del partido y si es pertinente darlo a conocer a la sociedad', dijo.

Tras esta denuncia, Raverta comentó que desconoce el destino de los fondos porque no hay balances aprobados del partido para conocer en qué se invirtió. 'No lo tengo claro, lo hablamos con el Tribunal de Disciplina. No es una información que solamente yo he declarado. Hay muchos testimonios que se dieron en esas audiencias. A mí me llamaron porque fui concejal y candidata. Se da en personas que han sido candidatos esto de aportar a una campaña. De qué forma es un tema bastante delicado, pero es algo que se da dentro de los partidos políticos', sostuvo.

'Con esto hemos solicitado que haya una rendición de los balances partidarios que no los he visto nunca. He visto balances que se publican, pero no se han analizado en el partido. Eso no sucede y también lo hemos planteado en Buenos Aires con la presidenta del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich, porque creo que corresponde que un partido político tenga un balance claro', señaló.

Si bien, la dirigente prometió enviar a un veedor para conocer la situación, todavía no hubo una respuesta. Raverta dijo que la persona que vino a realizar esa tarea se reunió con algunos dirigentes del Pro, pero con ella no. 'Está todo igual que cuando se planteó el tema y ahora se ha hecho público', dijo.

Raverta denunció que el PRO en San Juan no tiene balances aprobados desde el 2015 al 2017 durante las gestiones de Eduardo Cáceres y Enzo Cornejo. 'En el 2009, 2010 fui apoderada del partido y cuando tratábamos los balances no teníamos aportes de ningún tipo. Solo eran de los afiliados, era un partido nuevo y lo bancaban los afiliados. Nunca alcanzaba la plata ni para el alquiler, ni para el movimiento del partido. Pero hasta el 2011 o 2012, cuando ya ocupaba un cargo público, empezamos a hacer aportes partidarios como corresponde y lo establece la carta orgánica. Quienes tiene un cargo tienen una retención para el funcionamiento partidario', explicó.

Luego, la ex concejala, comentó que desde el 2013 (cuando comienza la presidencia de Eduardo Cáceres), no tuvo participación partidaria y no estuvo al tanto de lo que se hacía con sus aportes al partido.

Sin embargo, consideró un hecho grave la falta de rendición de cuentas dentro del partido y aseguró que es motivo para intervenir el espacio político. 'No tiene que pasar eso. A lo mejor hay cosas que sanear, etc. Pero que desde el 2015 a esta parte no haya balances es mucho y esto perjudica al partido también. De esta manera el Pro no recibe el depósito de los fondos de las elecciones. El gobierno paga a los partidos en proporción a votos obtenidos. Esos fondos no los está recibiendo el partido por estas irregularidades que tiene. También causa un prejuicio económico al partido. De alguna manera hay que sanearla', comentó.

Raverta también se refirió a las declaraciones de Enzo Cornejo en relación a este tema. El líder del PRO, dijo que Gimena Martinazzo tiene instrucciones para destruir el partido en San Juan, según publicó el diario Tiempo de San Juan. Por este motivo, sostuvo que la dirigente realiza maniobras para generar caos dentro del espacio.

Sin embargo, Raverta cree que son los mismos dirigentes del partido quienes lo están destruyendo. 'Mi opinión es que Martinazzo y Eduardo Cáceres han tenido una relación sentimental, pasó algo en el medio, un supuesto caso de violencia de género que esta investigando la justicia y eso originó una rivalidad entre ellos. Pero no es generada solamente por ella sino por estas dos personas. No sé si ella tiene la intención, pero lo están destruyendo. Trasciende en política sus cuestiones personales. No le pongo nombre al que quiere destruir el partido. Creo que los dos lo están haciendo', dijo.

Por otro lado, manifestó su preocupación por esta situación que surge a días de la presentación de listas en la Justicia electoral para las PASO. 'Surge todo esto en el momento menos indicado. Estamos con un problema de denuncias, contradenuncias, citaciones y dejamos de lado la política', indicó.

La dirigente política no descartó que el caso llegue a la Justicia. 'Si hay algo que no se pueda resolver internamente y pueda trascender la esfera partidaria y pasar a la justicia siempre está abierta la vía. Si hay irregularidades o esas cosas, se verá', comentó.

En el plano político, Raverta descartó participar como candidata para estas elecciones, pero aseguró que seguirá trabajando en la esfera del Frente Con Vos, la principal fuerza opositora en la provincia. 'Yo me siento muy cómoda ahí y sé del liderazgo que tiene Marcelo Orrego', sostuvo.

En cuanto al PRO, apuntó a reforzar la estructura partidaria en los departamentos y generar nuevos dirigentes para tener una presencia más visible en toda la provincia. 'Hoy en san juan son pocos los dirigentes y también en los departamentos y eso debe crecer, pero depende de la conducción partidaria. Y debe llevar a que el partido crezca dando espacio para que la gente participe y se fortalezca en todas las localidades', concluyó.