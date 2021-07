Juntos por el Cambio lanzó su frente: "Los sanjuaninos nos han elegido"

Este miércoles, Juntos por el Cambio realizó la presentación de su frente en San Juan. El espacio conducido por Marcelo Orrego dio a conocer las fuerzas políticas que integran el frente de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO).

Orrego, sostuvo ante la prensa que el frente pudo generar una estructura en todas las provincias y hay “referentes de gran potencia” para afrontar el desafío electoral. “Seguimos con ese conjunto de valores que generamos en Juntos por el Cambio desde hace un tiempo, y lo reafirmamos ahora, sabiendo que estamos por convicciones, porque realmente creemos en este proyecto y en nuestras convicciones. Siempre defendiendo los valores republicanos, las libertades, la justicia independiente, la política activa que tiene que ver con la protección de las pymes que crean trabajo. En definitiva, ponernos a tiro para desarrollar la campaña que va a ser con una nueva normalidad, distinta para todos, pero hay que ser ingeniosos para llegar con la propuesta a todos los sanjuaninos”, dijo el diputado nacional.

Marcelo Orrego evitó hablar de listas y candidaturas dentro del espacio. “Ahora se presenta el Frente y después vendrán esos tiempos. Hemos aprendido, de las experiencias que uno tuvo, a tomarse el tiempo a los efectos que cuando se definan las listas en unos días más, sabremos si habrá consenso o habrá una interna. Pero eso se resolverá en tiempo y forma”, manifestó.

A su vez, rechazó confirmar la posible candidatura de Susana Laciar, una de las referentes de peso dentro del arco opositor. “Hay fuerzas políticas que respetamos y cuidamos y sabemos complementarlas. Se verá en el tiempo si hay internas, que me parece bien porque hay debate y significa que el espacio está abierto, debate, reacciona, genera. Siempre es importante que todos tengan lugar y encontraremos los resortes para ofrecer a la gente la posibilidad que tengan un contexto para que quieran participar mejor. Mientras más participen, mejor. La participación en la vida democrática es sin ninguna duda el valor y el pilar fundamental. Veremos qué manera sea normal. No creo que sean necesarias tantas listas”, adelantó el Diputado.

En este sentido, sostuvo además que “falta tiempo para las candidaturas, y uno aprende en esto. No es lo que uno hace, sino la experiencia y hay varias contiendas electorales. Vamos a tomarnos el tiempo que nos da la ley para determinar si habrá una, dos o tres listas. Somos una mesa que conformamos Juntos por el Cambio en San Juan y en ese espacio encontraremos los resortes y la salida”.

Orrego negó de este modo hablar de candidatos. “No vamos a hablar de nombres hoy, vamos a hablar del frente. Después llegaran las candidaturas, pero queda un tiempo más. Hoy se afirman los frentes”, dijo.

Por otro lado, comentó que no se pudo lograr un consenso con toda la oposición como lo pidieron desde el Frente Ischigualasto. “No se pudo acordar una unidad en la oposición. Los sanjuaninos han demostrado que nos han elegido, tenemos senadores, diputados nacionales y provinciales, intendentes, más de 40 concejales. Me parece que la oposición ha sido coherente, ha sido generosa y ha ampliado su sustentabilidad con partidos políticos y agrupaciones. Pero por cuestiones que tiene que ver con lo político no se ha conformado algo más amplio. Respeto a los que han formado frentes políticos y valoro, pero no tiene que ver con algo personal sino con lo político. Si, hemos tenido coincidencia con muchos, pero se manejaban como bloque y no se ha podido definir una unidad”, manifestó.

Las fuerzas que integran Juntos por el Cambio en San Juan

1. Partido Producción y Trabajo – Presidente Dr. Marcelo Orrego

2. Partido Unión Cívica Radical – presidente Dr. Antonio Falcón

3. Partido PRO Propuesta Republicana – Presidente Dip. Enzo Cornejo

4. Partido Dignidad Ciudadana – Vice presidenta Sra. Ana María Lucero.

5. Partido ACTUAR - Presidente, Dip. Gustavo W. Usín;

6. Partido político MODAD, Sr. Dante Mauro Figueroa.

7. Bloquismo disidente Ing. César E. Aguilar;

8. Bloquismo auténtico Sr. Juan Domingo Bravo;

9. Unidos Somos Fuertes, Sr. Mario Alejandro Torrejón.

10. Agrupación Ciudadanos de Chimbas Dr. Martín Alberto Zuleta.

11. Agrupación Libertario Republicano, Sr. Carlos David Montiveros Orduña.

12. Republicanos Unidos, Sr. Carlos Alberto Acosta.

13. Demócrata por San Juan, Sra. Victoria Eugenia García.

14. Movimiento por la Defensa Vecinal (9 de Julio), Sr. Héctor Tello.

15. Agrupación por la Vida y la Familia, Sr. Javier Alfredo Pantano.

16. Kinesiólogos Unidos de San Juan, Lic. Luis Martínez.

Por su parte, el presidente del Pro, Enzo Cornejo, se mostró confiado de lograr buenos resultados con este frente electoral. “Para mi es la última oportunidad que tenemos de recuperar la república y es una cuestión importante que todos sanjuaninos sepan que la oposición es Juntos por el Cambio en San Juan”, indicó.

El referente del Pro sanjuanino también evitó hablar de candidaturas, pero adelantó que el Pro tiene la posibilidad de competir con lista propia en las PASO. La semana que viene, tendrán una reunión a nivel nacional con la presidenta del partido, Patricia Bullrrich, con quien definirán la mejor estrategia para el partido. Además, no descartó la participación del diputado nacional, Eduardo Cáceres en la lista, pese a que Bullrrich había decidido que los dirigentes investigados por la Justicia no podrían ser candidatos. Cabe recordar que Cáceres, tiene una denuncia penal por violencia de género contra otra de las referentes de este espacio político, Gimena Martinazzo.

En los próximos días, el Pro local definirá a sus candidatos y para Cornejo, no hay nada cerrado aún. “Del 14 al 24 tenemos la posibilidad de elegir si habrá muchas o una sola lista. La política se hace de gestos y en este momento tanto San Juan como nación necesita un gesto de la parte política y por supuesto que tenemos la responsabilidad”, dijo.

Por otro lado se refirió al escándalo que se desató en el Pro por las denuncias de concejales que aseguran que el partido hizo un mal manejo de fondos y falta de balances aprobados entre el 2015 y el 2017. El Pro tiene el balance hasta 2019 presentado, son cuestiones técnicas y el tesorero lo podrá explicar. Son situaciones internas del partido. Hubo dichos en medios, pero se produce justo en el cierre de la asamblea partidaria para saber si adheríamos o no a Juntos por el Cambio. Gracias a Dios la asamblea tuvo la altura para responder a la situación y por unanimidad se decidió adherir. Estas cosas de la vieja política las tenemos que dejar de lado, la sociedad necesita un gesto y es que seamos lo más objetivos y serios y cada cuestión se tiene que debatir en su lugar”, sostuvo.

Por último, aseguró que la ex concejala, María Eugenia Raverta, una de las denunciantes de las presuntas irregularidades, “se tiene que hacer responsable de las cosas que dice”.

Por último, otro de los pilares del frente opositor, Fabian Martín, señaló que hubo mucho diálogo y acuerdo para cerrar el frente. “La base ya venía de antes y hemos acordado con varios sectores más que son muy importantes y eso nos satisface porque hemos conformado un frente muy competitivo para que los sanjuaninos quieran votar por nosotros”, dijo.