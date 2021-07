Dura crítica por el manejo de la pandemia y danza de nombres en JxC: Orrego, a fondo en Canal 13

<Tras la presentación de frentes electorales que competirán en las PASO, el diputado nacional y líder del Frente Juntos Por el Cambio, Marceo Orrego, pasó por Banda Ancha y dejó interesantes definiciones en el plano político.

Por un lado, criticó duramente al gobierno de Alberto Fernández por el manejo de la pandemia, analizó el contexto nacional de cara a las primarias. Y, si bien evitó hablar de nombres propios para candidaturas, se refirió a algunos referentes del espacio que piden pista.

“Las expectativas fueron muy altas y eso ha llevado a un fracaso muy fuerte. Al principio dijeron que iban a llegar vacunas, muchas de ellas con un tiempo de antelación al que realmente fue. Después, lo que sucedió con el Vacunatorio vip. Fue doloroso porque era un momento álgido de necesidad, había gente con enfermedades preexistentes y de pronto veíamos que por ser militante de un partido político te ponían una vacuna. Eso le dolió mucho a la gente que esperaba una cosa. Los cargos se ganan a con la confianza y era momento demostrar eso. De tomar definiciones que tengan empatía con el bien común, con la gente” analizó Orrego sobre el manejo de la pandemia por parte del Gobierno nacional.

“Sumado a que la Argentina no tiene un rumbo económico, las prioridades del Gobierno no tienen que ver con la gente. Está claro que a la gente le importa la salud, el bolsillo, la inflación”, señaló.

En este sentido, manifestó que la pandemia ha dejado al descubierto muchas cosas. “Lo cierto es que la forma y los tiempos que el Gobierno optó fueron en desproporción a la prioridad de la gente. Todos sabíamos que la prioridad estaba en la salud y la economía. Y el Gobierno miraba la reforma judicial, y eso es lo que hacía que todo el mundo no entendiera lo que estaba pasando”, dijo.

“El Gobierno miraba la modificación del Ministerio Público Fiscal, lo que paso con las vacunas. El Gobierno miraba al mundo inclusive con recelo porque nos uníamos a países que no tienen nada que ver con lo que el mundo debe generar: las relaciones hacia Venezuela, Nicaragua, Cuba. Nada que ver. Lo que está pasando hoy en la Argentina es que nuestras empresas y las pymes que motorizan el 70% del empleo privado están emigrando a otros destinos. Las de servicio se van a Uruguay, las de producción a Brasil. Nos estamos peleando con el mundo, con el Mercosur que son nuestros hermanos, Brasil Paraguay, Uruguay que son países con los que hay que avanzar y generar oportunidades para nuestra región. Lo estamos dejando de lado y nos peleamos con ellos que son nuestros aliados y nosotros vamos por otro camino. Y eso se paga caro en el futuro. El mundo nos está viendo, el mundo se mueve de manera globalizada y las relaciones internacionales tiene que funcionar. No lo digo yo, lo decían antes otros hombre y mujeres que conocen de esto a la perfección. El Gobierno se mueve de esta manera, generando relaciones no amistosas y no trae oportunidades a su gente, a sus mercados, a su economía regional. Las pymes exportadoras eran 11.500, ahora han bajado, pero no tienen ni insumos. La Argentina puede crecer de dos formas: porque aumenta el consumo interno, que es algo muy difícil porque los valores y los salarios están desfasados, ó porque el comercio exterior crece”, analizó el Diputado.

Por otro lado, Orrego señaló que es clave ser autocríticos, tanto el gobierno de turno como los que ya gobernaron anteriormente. “La autocrítica tiene que estar. A la gente no le importa quien estuvo antes y quien después, le importa que resuelvan los problemas día a día, sea de economía, trabajo, educación etc. La política tiene que resolver y no hay que hacer que otros organismos resuelvan por la política”, indicó.

Luego, el dirigente opositor se refirió al impacto que tendrán las próximas elecciones legislativas en el futuro político del país. “La gente va a tener que decir como ciudadano qué modelo de país quiere: este modelo de país que está ahora o cambiar de rumbo y que Argentina tenga otro modelo económico y perspectivas de crecimiento, donde realmente se apuesta a la producción. ¿Quién puede producir en la Argentina con 166 impuestos vigentes? Cada 30 días aumenta la nafta, nadie puede producir”, aseguró.

Por otro lado, Orrego criticó la polarización y la llamada “grieta” que divide al país. “La verdad que ningún frente vamos a poder sacarnos ese mote de encima. La sociedad ha polarizado permanentemente desde hace décadas. Vivimos esa antinomia y realmente tenemos que ir a una etapa de diálogo sincero donde podamos sentarnos todos en la mesa”, dijo.

Para Orrego, las PASO juegan un papel más nacional que local y dijo que la confrontación con el oficialismo es visible. También señaló que el candidato que gane un lugar en Diputados deberá sentarse a discutir temas de alcance nacional.

“Evidentemente, lo que estamos debatiendo es un contexto nacional. Después, se verá si se quiere debatir por un tema provincia, por más o menos recursos. Si hay buenas relaciones van a llegar recursos. Cuando hay buenas relaciones y sino también, debería ser así cualquiera sean los colores políticos”, dijo.

Ante ello, planteó que la táctica o la estrategia de los frentes será según el volumen político que tienen. “A mí me parece que las estrategias serán distintas, pero para mí estas elecciones son nacionales. No serán como el 2019 que se adelantaron las elecciones para gobernador y fueron prácticamente temas provinciales los que se pusieron en la mesa”, sostuvo.

El líder opositor, también habló sobre la danza de nombres y la posibilidad de varias listas o una sola de cara a las PASO. En primer lugar, resaltó la importancia de haber nutrido a su partido con nuevos integrantes y sostuvo que “no estamos por conveniencia, estamos por convicción”.

Sin embargo, insistió en que todavía quedan 10 días para presentar las listas de candidatos y el Frente Juntos por El Cambio buscará el consenso para ofrecer sus mejores exponentes a la sociedad. “Todos quieren ser candidatos y es legítimo, pero me parece que 8 o 10 listas es mucho. Hay que hacerla más normal y más sencilla para la gente. Los valores son los mismos, la comunión es la misma y nuestros candidatos van a representar las mismas cosas y la gente decidirá”, comentó.

Orrego, reconoció que el Gobierno provincial ha tenido buenas performances en las elecciones anteriores, pero aseguró que en el Frente Juntos por el Cambio no son improvisados. “Ellos tienen figuras importantes, intendentes que suman y hay dirigentes con una enorme experiencia. Y ni hablar por quien conduce ese espacio que es el propio gobernador, Sergio Uñac. Pero nosotros hemos aprendido, queremos y tenemos ganas de salir a ganar y expresarle a los sanjuaninos que este no es el camino y para eso contamos con la experiencia de hombres y mujeres que hemos venido nutriendo todo este tiempo”, aseguró.

En este sentido, destacó la trayectoria y la estructura que ha generado el Partido Producción y Trabajo, (la principal fuerza política de Juntos por el Cambio). “La realidad es que en el 2019 llevamos candidatos en todos los departamentos. En Capital no, pero si candidato a diputados provinciales. Tenemos más de 40 concejales, pero me parece que en todos lados llevamos candidatos”, dijo.

Sin embargo, aseguró que las oportunidades están abiertas para todos en dicho espacio. “Hablar solamente de Producción y Trabajo sería mezquino”, señaló.

En cuanto posibles candidatos, Susana Laciar es una de las referentes del espacio que cuenta con un importante apoyo. Sin embargo, Orrego evitó adelantar nombres e insistió en el consenso dentro del frente para elegir a sus mejores cuadros políticos.

No obstante, tuvo palabras de elogio para la dirigente opositora. “Susana es una excelente candidata, pero siempre fue un cuadro político extraordinario. Fue compañera mía de formula y lo decidí yo. Viene transitando un camino desde hace mucho tiempo conmigo. Nos conocimos muy jóvenes. Siempre ha sido una mujer de las más calificadas, pero hay otros también. Hablar de un nombre sería injusto y mezquino porque vienen tiempos para analizar y encontrar los resortes para darnos cuenta de qué es lo mejor que podemos ofrecer”, expresó.

También se refirió a la figura de Fabian Martin y aseguró que “él puede ser candidato a lo que quiera”. Para Orrego, el intendente de Rivadavia es uno de los máximos exponentes del frente y aseguró que es una persona preparada para la gestión pública.

“Lo respeto lo aprecio y además tengo un enorme concepto de lo que el puede dar. Es un hombre de la política que nos va a dar lindas sensaciones. Si él quiere ser candidato se analizará, él lo vera. No se ha hablado el tema, hablamos todos los días de política. Pero es una cuestión que tiene que ver con lo personal, con los pedidos. Pero que esta preparado para hacer y estar en cualquier cargo. sin ninguna duda sí”, dijo.

Si bien, no le restó importancia a los comicios, Orrego cree que estas elecciones no serán una antesala de lo que ocurrirá en el 2023 cuando el país deba elegir un nuevo presidente. “En el 2017 se hablaba de que sin 2017 no hay 2019. En las legislativas el mapa se pintó de amarillo, la mayoría de los legisladores eran de Juntos por el Cambio, pero en el 2019 ganó el Frente de Todos”, recordó.

De este modo, descartó que las próximas elecciones condicionen el futuro político. “En el 2023 habrá que ver y seguro nos vamos a encontrar una Argentina que no conocemos, una pandemia que no ha terminado. La línea de pobreza esta altísima. La gente que genera trabajo esta complicada. Nos vamos a tener que poner de acuerdo todos. Cualquier lugar que sea. Basta de la grieta que no le sirve a nadie. La gente necesita que se sienten todos en la misma mesa y empezar a generar políticas públicas centrales que no cambien y después pensar otras”, dijo.

Por último, aseguró que en lo personal todavía no se planteó la posibilidad de volver a competir para ser gobernador en 2023. Orrego, dijo que aún falta mucho tiempo, pero, además, sostuvo que dentro del espacio opositor hay muchas figuras capacitadas para ser candidatos.

“La verdad que no está ni siquiera en mi mente. Yo no le puedo decir que en el 2019 no me prepare, le puse todo. Era mi primera vez como candidato a gobernador. Fue difícil contra un gobernador que venía emergente y en ese contexto lo hice. Ahora falta tanto que no puedo decir que vaya a ir”, afirmó.