José ‘Pepe’ Camacho: "Necesitamos una unidad monolítica"

El líder del partido MOVICOM, José ‘Pepe’ Camacho paso este viernes por Banda Ancha y habló largo y tendido de la actualidad del Partido Justicialista a nivel local y nacional. ‘Necesitamos una unidad monolítica’, expresó cuando fue consultado sobre las intenciones internas del partido. ‘Yo lo único que les aconsejo es no nos dividamos, porque hoy nos necesitamos más que nunca. Hoy apoyemos este proyecto en bien de la gente, tratando de llegar siempre a un consenso’, manifestó.

El ex intendente de Chimbas aseguró que el partido justicialista a nivel nacional debe mantenerse unido para enfrentar a la pandemia y la oposición. Para este último, el dirigente señaló que están siendo una ‘oposición caranchera’ por la forma que se comportan. En este sentido, trajo a la mesa ejemplos de cómo con actos ayudaron a que el virus avance y se den las grandes cifras de fallecidos por Covid.

Camacho contó que varias veces a la semana se reúne con Ruperto Godoy, otro dirigente con historia en el PJ local. Con la Campora y otras agrupaciones kirchneristas también se ven, pero no tan am menudo. Aunque ‘Pepe’ aclaró que no están peleados. ‘Ante los desganos y críticas yo les digo a los dirigentes que hoy en día lo que se necesita es apoyo mutuo’, aseguró.

Sobre la posibilidad de que el PJ presente más de unja lista para las elecciones legislativas dijo que ‘puede ver más de una lista, pero siempre pensando en sumar, no en restar, salga como salga una interna’, afirmó.

El líder de MOVICOM contó que con Fabian Gramajo, actual intendente de Chimbas mantiene una muy buena relación. ‘El día del padre, el primero que me saludo fue Gramajo’, ejemplificó, luego contó que para su cumpleaños lo llamó horas antes para saludarlo, denotando la buena relación que tienen ambos dirigentes. ‘Nos llevamos muy bien, Hay mutuo respeto, yo reconozco lo que él logró para Chimbas’, sentenció.