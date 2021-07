Martinazzo apuntó contra Cornejo y Cáceres: "No les gusta que las mujeres nos plantemos"

La vicepresidenta del Pro San Juan, Gimena Martinazzo, apuntó contra el presidente Enzo Cornejo y con el ahora procesado y diputado nacional, Eduardo Cáceres, por la falta de invitación al lanzamiento del frente Juntos por el Cambio. También, la vicepresidenta se refirió a una posible candidatura para las PASO en Banda Ancha.

El pasado miércoles se lanzó el frente Juntos por el Cambio en San Juan, la cual sorprendió por la ausencia de tres mujeres del partido: Gimena Martinazzo; Belén Barboza, concejala de Pocito; y Eugenia Raverta exconcejala. "Enzo Cornejo no se comunicó conmigo, no ha habido ninguna disculpa. Es como que todo es un chiste, Cornejo no se pone a la altura de las circunstancias, de lo que significa realmente ser presidente del Pro. Muy bonito para afuera, pero las acciones para adentro no están concordando", apuntó Martinazzo.

Es que para la vicepresidenta, tanto a Cáceres como a Cornejo "les molesta que haya mujeres que no puedan seguir sus directivas". "Cornejo estaba en conocimiento desde marzo de 2020 de la violencia que sufrí de género y política también, y él se desligó de todo", detalló Martinazzo refiriéndose a la denuncia de violencia que realizó contra Eduardo Cáceres y por la cual está procesado. En esta línea, la referente del Pro expresó que Patricia Bullrich "está muy involucrada y en conocimiento de todo esto. Pronto tendremos una reunión prevista para tomar dimensiones".

Por otro lado, este 24 julio es el cierre de listas para las PASO, Martinazzo aclaró que "mi estructura va a apoyar el Frente con Vos, eso nunca estuvo en discusión, siempre supimos para dónde íbamos. Ahora esperamos poder hablar con Marcelo Orrego para poder organizar un territorio". Asimismo la vicepresidente comentó que "mucha gente me pide ser candidata a diputada nacional. más cuando ven esto del Pro. Son mensajes que me piden que necesitan la voz de las mujeres, mujeres que no tengan miedo". Aunque sobre posible candidatura, Martinazzo dijo que "no es lo que me motiva ahora, es importante tener un partido ordenado a las circunstancias. Ahora el Pro no está haciendo lo que corresponde".