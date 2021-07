Uñac inauguró luminaria en Chimbas, pensando en las legislativas y con un guiño para Allende

Este lunes, se llevó a cabo la inauguración de luminaria led en calle Rodríguez, desde Ruta 40 hasta el puente de ingreso a San Martín. El acto encabezado por el intendente Fabián Gramajo contó con la presencia del gobernador Sergio Uñac. 'Un gobernador necesita de un equipo que lo acompañe y estoy seguro que Chimbas lo hará en las elecciones', sostuvo el mandatario provincial.

'Es un gusto venir a Chimbas, lo he dicho una y mil veces, porque acá no solo vive un intendente amigo (Gramajo) sino también quien me acompaña en el desafío de conducir los destinos del partido Justicialista, así que muchas gracias Daniela Rodríguez por acompañarnos y en vos a todas las mujeres de este departamento. A vos Fabián te agradezco el trabajo coordinado', agregó.

Uñac afirmó que un gobernador puede tener el Presupuesto ordenado y las mejores intenciones pero más allá de eso necesita de socios que en el territorio ejecuten los proyectos que los vecinos sueñan. 'Creo sin temor a equivocarme que la sociedad que hemos entablado con nuestros equipos han llevado a que San Juan sea una provincia en la que se están poniendo los ojos', aseguró.

'Lo digo con muchísima humildad, no solo sobre mí sino sobre la sociedad. Esta inauguración mejora la calidad de vida de los chimberos, no solo de quienes viven sobre calle Rodríguez sino también quienes transitan calle Rodríguez, demostrando cómo crece el departamento y la provincia', se explayó y agradeció también la presencia en el acto del diputado nacional Walberto Allende.

'Es un gusto haber transitado algunos años como colegas intendentes donde pudimos visibilizar que la democracia se fortalecía y crecía desde el municipalismo como lo demuestra Gramajo y el resto de los intendentes en la provincia. Allende tuvo la responsabilidad de conducir uno de los ministerios más sensibles, que es Desarrollo Humano', añadió elogiando al legislador.

Y continuó: 'Como si fuera poco, luego le dimos la responsabilidad de conducir los intereses de San Juan junto a demás legisladores. Hemos dado batallas importantes como ser incluidos en la zona fría del país. La velocidad, gestión y picardía de Walberto nos permitió que San Juna sea incluido. Entre otros proyectos, también se cargó al hombro la defensa de Manantiales'.