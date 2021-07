"El Partido Comunista integra el Frente de Todos porque tenemos coincidencias"

En la mañana de este viernes Daniel Torre, referente del Partido Comunista (PC) en San Juan, visitó Banda Ancha para dialogar algunos temas importantes referidos a la actualidad, cuando restan meses para las elecciones de medio término. En ese sentido, afirmó que el PC forma parte del Frente de Todos por algunas coincidencias que tienen en común y al mismo tiempo aseveró que el país viene de una pandemia amarilla, haciendo referencia a los 4 años del Gobierno de Macri.

En ese sentido, Torre señaló que tienen muchas coincidencias a pesar de siempre hay algunos matices con el interior del Frente de Todos. “Somos parte de ellos a nivel nacional y local. Tenemos muchas coincidencias a la hora de gestionar, creo que el gobernador manejó muy bien la pandemia”, aseveró.

Aunque también manifestó que cuando hay disidencias les gusta decirlas y manifestarlas. “No somos peronistas pero formamos parte del frente. Vamos a acompañar en este proceso y calculamos que en los próximos 4, 5 meses vamos a poder alcanzar nuestra personería jurídica”, declaró.

Por otro lado, el referente explicó que desde el PC buscan una sociedad más igualitaria en base a la teoría comunista, un mundo donde todos tengan las mismas igualdades para salir, para luego llegar a un punto. “Nosotros no venimos a expropiarle nada a nadie. No me parece que le digan a la gente que le vamos a sacar la casa o el empleo porque son cosas que ya se las sacaron a ellos”, afirmó.

Finalmente calificó de "absurda" esas campañas que hacen desde la Derecha Argentina diciendo que el comunismo le va a sacar sus cosas cuando el comunismo nunca gobernó en el país. “Los niveles de indigencia, explotación, falta de trabajo y de vivienda ya lo sacaron los dueños del poder real que se vieron muy bien manifestados en los últimos 4 años. No hay que olvidarse que nosotros vivimos una pandemia amarillo que se fugó una gran cantidad de capitales”, agregó.