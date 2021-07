Aguiar: 'Las elecciones legislativas nacionales son las más locales de todas'

El próximo sábado 24 de julio se conocerán finalmente quienes encabezarán las listas de cara a las próximas legislativas nacionales. Acerca de esto el conocido consultor Maximiliano Aguiar, aseguró en Canal 13 que estas elecciones son las más locales de todas.

El entrevistado destacó que esto se debe a que en este contexto no existe un candidato que represente a nivel nacional. En este marco se realizan un total de 24 actos eleccionarios distintos, independientes y totalmente diferentes unos de otros. Por ejemplo citó el caso del "Randazzismo", que seguramente no tenga representación fuera de su jurisdicción.

"Yo siempre sostengo que no hay elecciones más locales que las que llevan al Congreso Nacional porque no hay ni una sola figura que sea candidato en todo el país. Cada provincia tiene sus propios candidatos, sus propias alianzas, sus propias dinámicas que tienen que ver por supuesto con la elección de representantes a nivel nacional, pero no hay una figura que unifique", remarcó.

Para aclarar aún más su afirmación Aguiar comparó esta situación con una elección presidencial. En este caso los candidatos a asumir como mandatarios lógicamente se repiten en todas las provincias argentinas. Esto evidentemente no sucede en unas legislativas ya que lo que se elige es quien será el representantes de nuestro territorio en el Congreso.

"En una elección nacional tenés un candidato presidencial que se repite en todo el país, después gobernadores y demás. En una elección al Congreso tenés 24 elecciones separadas, con lógicas y dinámicas separadas. Esto genera una complejidad en el análisis. También provoca un peso importante por parte de lo que puedan hacer en términos de escenario político y en término de vender locales los gobiernos provinciales", sentenció.