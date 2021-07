Atencio sobre la polémica en Valle Fértil: "La gente no se está vacunando"

Por decreto del intendente Omar Ortiz, ahora es obligatorio contar con la vacuna contra el covid-19 para quienes trabajan en la Municipalidad de Valle Fértil. La cuestión es que el decreto ataca derechos establecidos en la Constitución Nacional como el de libre determinación. "Entiendo al intendente en función de que el Valle ha tenido un brote de coronavirus en los últimos días y además todos los días muere un vallista por coronavirus", explicó el diputado departamental, Silvio Atencio, en Banda Ancha.

En un primer momento Atencio expresó sorpresa por el decreto ya que "no tenía conocimiento, me enteré ayer por los medios de prensa". Sin embargo, el diputado defendió la medida argumentando que "hay vacunas en Valle Fértil pero la gente no se está vacunando en la cantidad que debería. Hay días que personal de salud está esperando en el vacunatorio a que vaya gente". "Es necesario tomar medidas para que por lo menos concienticen porque veo relajación en la comunidad", remarcó.

"Es un pueblo donde nos conocemos todos y hacen una fiesta clandestina con personal de salud y efectivos policiales participando. Evidentemente hay un sector de la población relajada y no entiende la dificultad que estamos pasando y preocupa", detalló el diputado. De igual manera, Atencio dijo que el intendente no está cerrado al diálogo y "puede volver atrás o considerar una situación más flexible".

Asimismo el diputado descree que sea "tan estricta" la nueva reglamentación departamental. "Toda la responsabilidad de la ciudadanía y el movimiento diario pasa por el municipio. Creo que desde ese punto es una decisión entendible aunque raya con lo legal prácticamente", finalizó Atencio.

La norma comprende a agentes de planta permanente, política y transitoria, personal contratado y becados. Pero, además, están incluidos los beneficiarios de programas nacionales y provinciales tales como "Argentina hace 1 y 2" (construcción de veredas y alumbrado público), beneficiarios de programas de la Oficina de Empleo y de la Dirección de Producción, y para mayores de 18 años que quieran pedir el carnet fitosanitario y permiso de pesca.