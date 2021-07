Gattoni habló sobre la polémica vacunación en Valle Fértil: 'La idea es otra'

El pasado miércoles 21 de julio se generó una gran polémica en el departamento Valle Fértil. Todo se dio después de la publicación de un decreto emitido por el intendente que obliga al personal municipal y de más personas a vacunarse. Acerca de esto el vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, dejó en claro que no esta de acuerdo porque la idea es otra.

Si bien Gattoni destacó que respeta las decisiones que se tomen en todas las jurisdicciones, su objetivo no es cercenarle libertades a nadie. Por ejemplo con la pronta aplicación del "pasaporte sanitario" se busca darle más privilegios a los vacunados, sin perjudicar a los que decidieron no hacerlo.

"De acuerdo a las reuniones en las que yo he participado acompañando al gobernador la idea es otra. La idea es generar una especie de carnet de sanitario que no sea excluyente. Que otorgue mayores facilidades o comodidades a quienes están vacunados pero que no excluyan a los que no están vacunados. La idea es cuidar al no vacunado", expresó.

La autoridad remarcó que las decisiones del Gobierno Provincial están apuntadas a cuidar la salud de quienes no se inmunizaron. Esto se debe a que como es de público conocimiento quien no se haya dado ninguna dosis es más propenso a tener un contagio grave o incluso letal.

"Habrán visto que en Europa y Estados Unidos las últimas estadísticas muestran que quienes fallecen o están en terapia intensiva son personas no vacunadas. Creo que la invitación a vacunarse la hacemos todos directa o indirectamente porque estamos convencidos que es la mejor herramienta para combatir el coronavirus, para alcanzar a la inmunidad de rebaño, para que volvamos a la normalidad. Hay actividades económicas que todavía no se puede desarrollar porque la población no esta suficientemente vacunada", sentenció.