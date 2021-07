Tras bajarse como candidato, Colombo reafirmó su unión a Juntos por el Cambio

Tras la confirmación de candidatos de cara a las elecciones legislativas 2021, Rodolfo Colombo, uno de los dirigentes opositores que se bajó de sus pretensiones a último momento, reafirmó su apoyo a la formula presentada por el frente Juntos por el Cambio. En ese sentido manifestó que “Susana (Laciar) era la prenda de unión” para el espacio que conduce Marcelo Orrego.

En dialogo con Banda Ancha, el dirigente se refirió al posteo que había realizado en sus redes sociales donde aseguraba que Juntos por el Cambio está más unido que nunca. “Ese posteo dice sintéticamente lo que uno siente y quiere. Fue una decisión difícil, no fue fácil pero sentimos que en este momento del país es fundamental poner todo y teníamos ganas de hacerlo pero cuando se acercaron las horas definitivas sentimos que Susana era la prenda de unión”, afirmó.

Al mismo tiempo contó que consensuó la decisión con Marcelo Orrego, a quien lo denominó como “el conductor natural del espacio”. Asimismo contó que terminó de tomar su decisión el pasado día viernes cuando habló con un grupo de jubilados que estaban muy lejos de la elección y del calendario electoral.

“Ellos me hicieron ver que lo importante era la unidad por encima de quien vaya al frente de esa unida. Por eso tratándose de Susana, sabemos que sea quien sea, vamos a defender lo mismo que uno dice. Juntos por el Cambio va a defender a nivel nacional. Sabemos que vamos a defender lo mismo, así que dejamos nuestros deseos personales de lado para acompañar esta unidad”, agregó.

Respecto a que ACTUAR, el partido que lidera desde hace varios años, haya quedado sin candidato, Colombo dijo: "lo dejamos de lado para no tener fricciones. Por una cuestión de tiempos ya estaba planteado que el segundo lugar lo ocupe el PRO. Nos pareció algo lógico que vayan ambas fuerzas que representan a Juntos por el Cambio y estamos muy bien representados”.

Finalmente, el dirigente opositor contó que está muy bien representado por el frente y para acompañar desde el lugar que se sienta más útil. “Estar o no estar no nos importa. Si todos pensamos que si no estoy, me voy, es una muestra de vedetismo. Queremos terminar con el atropello kirchnerista y es necesario mostrar nuestros granitos de unidad”, sentenció.