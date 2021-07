Para Walberto Allende la lista de candidatos del Frente Todos es 'la mejor'

En la mañana de este martes Walberto Allende, el pre-candidato que buscará renovar su banca en el Congreso Nacional, elogió a sus compañeros de formula con los cuales el Frente Todos se pondrán a plebiscito de la población sanjuanina. En ese sentido, manifestó que "esta es la mejor lista de candidatos, está muy bien armada”.

Asimismo puso en valor la estrategia que tuvo el gobernador Sergio Uñac para la conformación de la lista de pre-candidatos a diputados nacionales con sus respectivos suplentes. En ese contexto señaló que en la mayoría de las demás provincias se ha mostrado un mensaje de unidad en la conformación de las listas del Frente Todos y San Juan no fue la excepción.

Por ello indicó que "hay esperanza porque se debe pensar en el pos-pandemia en cada uno de los sectores que se deben recuperar y que se vieron afectados por la pandemia del Covid 19".

Además el ex ministro de Desarrollo Humano afirmó que “no hay mayoría automática en el Congreso". Esto fue en respuesta al discurso planteado por gran parte de la oposición donde aseguran que el oficialismo está por obtener la mayoría automática. “No existe la mayoría automática, hay disidencias pero hay que entender que los gobiernos que ganan plantean la agenda. Yo creo que hay que construir consensos y San Juan fue un gran ejemplo con el Acuerdo San Juan”, agregó.

En cuanto a la discusión de la agenda provincial y nacional, Allende manifestó que “no se puede descuidar lo nacional con lo provincial, vamos a ser diputados nacionales pero no podemos olvidarnos de lo local. Vamos a discutir los temas importantes y no vamos a huir del debate”. Al mismo tiempo aseveró que "Argentina no va a ser Venezuela" porque no está en peligro la Republica.

“Se habla de libertades y este país tiene muchísimas libertades y hay actos que demuestran eso. Hay que hacerse cargo de los errores que cometimos y ellos (por Juntos por el Cambio) fueron Gobierno hasta hace poco más de un año y medio, el presidente Macri estuvo 48 hs para reconocer una paliza electoral que tuvo”, amplió.

Finalmente destacó que con los demás candidatos opositores que ocupen las bancas en el Congreso se pueden tener diferencias en lo nacional. Sin embargo al tratar temas locales que son beneficiosos para la provincia se debe tener un pensamiento en común.