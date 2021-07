Peluc: "Desde la oposición tenemos que evitar que tengan la mayoría absoluta"

El actual director del ENACOM San Juan y referente del Consenso Ischigualasto, José Peluc, habló en Paren las Rotativas sobre el frente político y las internas a pocos meses de las PASO. "Desde la oposición tenemos que evitar que tengan la mayoría absoluta. Estamos convencidos de que ningún Gobierno puede tener mayoría absoluta por lo que necesitamos un parlamento equilibrado entre opositores y oficialistas", argumentó Peluc.

Este martes se presentó oficialmente el Consenso Ischigualasto, un frente político compuesta por varios partidos entre ellos ADN, Cruzada Renovadora, y Agrupación Pro para las PASO. Consultado sobre la resistencia del espacio de Marcelo Orrego a unirse, Peluc fue contundente: "Llevar la discusión a ese punto nos desgasta, nos hace estar en un nivel muy abajo". "Hoy las necesidades de la gente es mucho mayor, tenemos que estar discutiendo cómo vamos a sacar Argentina adelante", sostuvo.

"Tenemos que discutir lo que hace falta en la sociedad, no estar discutiendo esto. Ofrecí renunciar al cargo y no participar de esta elección; fusionar el ADN con el PRO si hiciera falta. Más no podemos ofrecer", explicó Peluc ante la negativa de ese sector de la oposición a unirse al Consenso Ischigualasto. Por otro lado, el titular del ENACOM habló de la estrategia armada de cara a las PASO: "Estamos armados para llevar una sola lista, pero también dos y hasta tres".

En esta línea Peluc evaluó la gestión del presidente Alberto Fernández como "un rumbo agotado" por lo que "desde la oposición tenemos que lograr que no tengan mayoría absoluta en las cámaras". "Estamos convencidos de que ningún gobierno puede tener mayoría absoluta, por lo que necesitamos un parlamento equilibrado entre opositores y oficialistas. Para eso están las PASO", puntualizó.